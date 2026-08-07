Rodeio infantil em carneiro e show de Jads & Jadson animam a Expo Rio Preto

A 63ª EXPO Rio Preto apresenta uma programação agitada para o público de todas as idades nesta sexta-feira, 7, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto. Além de grandes shows, o destaque do dia fica por conta da primeira fase classificatória do rodeio infantil de carneiros, competição destinada às crianças que acontece no espaço da Fazendinha do Tio Claudinho.

Arquibancadas foram instaladas na arena do rodeio para comportar o público.

O evento é destinado a crianças de até oito anos de idade e 28 quilos. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira, sendo necessário que os participantes cheguem ao recinto às 18h para confirmar a participação. A recomendação é que as crianças compareçam utilizando camisa e calça comprida, além de sapatos.

Após os preparativos, as montarias têm início previsto para as 19h. Durante a competição, um corpo de jurados avalia cada participante de acordo com o desempenho apresentado e o grau de dificuldade de cada montaria.

"A avaliação considera a dificuldade de cada criança. Às vezes, uma criança menor consegue se manter muito bem no carneiro, e isso também conta para a pontuação", explica Cláudio Marcial de Souza, idealizador do torneio.

As disputas seguem nos próximos dois finais de semana da feira, incluindo as sextas-feiras. A grande final será realizada no dia 16 de agosto e premiará os cinco melhores participantes com bicicletas.

Jads & Jadson

A agenda de atrações musicais gratuitas também promete movimentar a Arena João Pedro Franco D'Avila, palco principal da 63ª EXPO Rio Preto. Atração regional da noite, o cantor Mateus Rott aquece o palco com um repertório inspirado na música country, mesclando clássicos e sucessos contemporâneos do gênero.

Na sequência, é a vez da dupla Jads & Jadson levantar o público com grandes sucessos do sertanejo, como Jeito Carinhoso, Noite Fracassada e Toca um João Mineiro e Marciano.

Os shows contam com entrada e estacionamento gratuitos. Vale ressaltar que o público poderá contribuir, de forma voluntária, com a doação de um quilo de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Para as crianças, a lista de atrações inclui dois shows das bandas Estrela (8h e 13h30) e Kombinados (9h e 14h30), além de brinquedos infláveis gratuitos estarão disponíveis das 17h às 21h, enquanto o Restaurante Kids permanecerá aberto das 11h às 22h.

Julgamentos e InterTech Agro

A programação técnica da 63ª EXPO Rio Preto mantém o ritmo antes do início do fim de semana. Abrindo a reta final da Etapa Corte da feira, as raças Tabapuã e Guzerá iniciam seus julgamentos, que seguem até sábado (8). Já as disputas das raças Nelore Mocho e Nelore Padrão entram em sua fase decisiva.

Na InterTech Agro, ciclo de palestras promovido pelo Sistema FAESP/SENAR-SP, o foco do dia será a heveicultura. A programação da manhã reúne especialistas do setor como Antônio Carlos Carvalho Gerin, presidente da Câmara Setorial Nacional da Borracha Natural; a pesquisadora científica Dra. Elaine Cristine Piffer Gonçalves, da APTA Regional de Colina; a Dra. Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo, da APTA Regional de Pindorama; o Dr. Fabio Araujo, da Syngenta, e o pesquisador da Unesp de Botucatu, Dr. Edson Furtado.

A agenda não perde força na parte da tarde, que terá início com o engenheiro florestal Gabriel Nascimento apresentando o Programa de Carbono Ana Primavesi para restauração florestal. A lista de atrações será encerrada com uma demonstração prática da pesquisadora Dra. Regina Kitagawa Grizzotto sobre avaliação do teor de borracha seca via NIRS.

Além das palestras, o Sistema FAESP/SENAR-SP também mantém, das 8h às 17h, o curso gratuito de Requisitos Legais para Produção Industrial de Cachaça.

Opções gastronômicas

A 63ª EXPO Rio Preto também oferece uma área gastronômica para o público provar entre uma atração e outra. A praça de alimentação e o Restaurante Chico Barrigudo, no espaço do Caboclão, funcionarão das 11h às 22h com happy hour a partir das 17h.

Outra opção é o Espaço Origens, organizado pelo SEBRAE, que permanecerá aberto das 13h às 20h, oferecendo um ponto de encontro entre o público e microempreendedores da agricultura familiar e da produção artesanal para geração de negócios e comércio.