Rio Preto tem saldo positivo de 614 vagas em abril

O mercado de trabalho formal em Rio Preto desacelerou em abril, mas manteve saldo positivo de geração de empregos, puxado principalmente pelos setores de construção civil e serviços. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o município encerrou o mês com abertura líquida de 614 vagas com carteira assinada, resultado de 8.468 admissões e 7.854 desligamentos.

O desempenho ficou abaixo do registrado em março deste ano, quando a cidade havia criado 752 postos formais, e também inferior ao saldo de abril de 2025, que havia sido de 695 vagas. Apesar da desaceleração, o estoque total de empregos formais no município avançou para 163,2 mil trabalhadores.

A construção civil foi o principal destaque do mês, com saldo positivo de 472 vagas, quase o dobro do registrado em março, quando o setor havia aberto 196 postos. O resultado reforça o momento de expansão imobiliária vivido por Rio Preto, impulsionado pelo aumento de lançamentos residenciais e comerciais na cidade.

O setor de serviços, tradicionalmente o principal motor da economia local, também manteve desempenho positivo, com criação de 278 vagas formais. Ainda assim, houve desaceleração frente a março, quando o segmento havia registrado saldo de 548 empregos.

O comércio voltou a apresentar retração em abril, com fechamento líquido de 137 vagas, aprofundando o movimento observado no mês anterior, quando o saldo negativo havia sido de 66 postos. O desempenho reflete o cenário de ajuste após períodos sazonais de maior consumo e também o ambiente de juros ainda elevados, que impacta a atividade varejista.

A indústria praticamente ficou estável, com abertura líquida de apenas quatro vagas em abril. Em março, o setor havia fechado 76 postos de trabalho. Já a agropecuária encerrou o mês com saldo negativo de três vagas.

Na comparação anual, os números mostram estabilidade relativa do mercado formal de trabalho em Rio Preto. Em abril de 2025, os setores de comércio e indústria haviam apresentado desempenho mais robusto, enquanto a construção civil operava em ritmo mais moderado.