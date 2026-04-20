Rio Preto tem 75 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional

Moradores de Rio Preto podem se inscrever gratuitamente em cursos de qualificação profissional com início entre os dias 22 e 27 de abril. As formações são oferecidas pelo Fundo Social de São Paulo, em parceria com a Fundação FAT, e serão realizadas na Escola de Qualificação Profissional do município, nos períodos da manhã e da tarde. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo.

Ao todo, são 75 vagas distribuídas em cursos de curta duração nas áreas de beleza, bem-estar e informática, com conteúdo teórico e prático. Entre os dias 22 e 28 de abril, serão oferecidas as formações de Assistente Administrativo e Digitação. Já entre 27 de abril e 8 de maio, estarão disponíveis os cursos de Cuidador de Idosos, Manicure e Pedicure e Introdução à Maquiagem.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet, no site (http://www.cursofussp.sp.gov.br), ou presencialmente na Escola de Qualificação Profissional de São José do Rio Preto, localizada na rua Edna Aparecida dos Santos, nº 372. Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar documento oficial com foto.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (17) 99212-6366.

Escolas de Qualificação Profissional

O programa Escolas de Qualificação Profissional, do Fundo Social de São Paulo, oferece cursos gratuitos voltados à capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Desenvolvida em parceria com a Fundação FAT e o Senac, a iniciativa reúne formações alinhadas às demandas do mercado de trabalho, com foco na empregabilidade e na geração de renda.

As aulas são presenciais e acontecem de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h. A duração dos cursos varia conforme a formação escolhida, podendo ir de uma semana a um mês.