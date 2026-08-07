Rio Preto Tech Summit supera público esperado e reúne 6 mil pessoas em dois dias

O Rio Preto Tech Summit 2026 reuniu cerca de 6 mil pessoas nos dois dias de programação e superou em 20% a expectativa inicial de público. O evento, realizado na quarta (5) e quinta-feira (6), no Complexo Swift, em Rio Preto, movimentou o setor de tecnologia e inovação da região com palestras, feira de negócios, apresentação de soluções e encontros entre empresários, profissionais e representantes de diferentes setores da economia.

A organização trabalhava com uma expectativa de aproximadamente 5 mil visitantes ao longo dos dois dias. O resultado final chegou a 6 mil pessoas, consolidando esta como a maior edição do Rio Preto Tech Summit desde a criação do evento.

“O Rio Preto Tech Summit 2026 foi, sem dúvida, a maior edição da nossa história. Nossa meta era receber 5 mil pessoas nos dois dias e chegamos a 6 mil. Mais do que superar a expectativa de público, conseguimos reunir pessoas realmente interessadas em tecnologia, inovação e negócios”, afirma João Paulo Rodrigues, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação (Apeti), organizadora do evento.

Além do crescimento de público, os índices de comparecimento chamaram a atenção da organização. Entre os inscritos com Passaporte, praticamente nove em cada dez estiveram no Summit. Entre os associados da Apeti, o comparecimento ultrapassou 91%. Já entre as equipes das empresas expositoras, o índice ficou acima de 94%.

A feira de negócios reuniu mais de 70 empresas apresentando tecnologias, produtos e soluções. O público também foi formado por profissionais de áreas que vão além da tecnologia, como marketing, vendas e finanças, além de empresários, professores e pessoas interessadas em inovação.

O evento também atraiu visitantes de outras cidades. Segundo a organização, proporcionalmente, os índices de comparecimento do público de fora de Rio Preto ficaram em patamar semelhante aos registrados entre os participantes locais, ampliando o alcance regional do Summit.

Para Rodrigues, os números mostram uma mudança de patamar do evento. “O Summit não está crescendo apenas em quantidade. Ele está se consolidando como um ponto de encontro do ecossistema de tecnologia do interior, aproximando empresas, profissionais, universidades e poder público. É essa combinação de público qualificado, conhecimento e geração de conexões que fortalece a economia de tecnologia de Rio Preto e de toda a região”.