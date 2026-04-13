Rio Preto recebe palestra de paratleta que chegou ao triatlo com paralisia cerebral

O Riopreto Shopping recebe no dia 23 de abril um evento que parte de uma história real para discutir comportamento, desempenho e tomada de decisão em cenários de pressão. O destaque é Samuel Bortolin, paratleta com paralisia cerebral severa, que completou um triatlo. O evento será realizado na sala de cinema do shopping, das 9h às 11h30.

Diagnosticado ainda na infância com prognóstico de que nunca andaria, Bortolin construiu uma trajetória fora da curva. Deu os primeiros passos aos sete anos. Anos depois, cruzou a linha de chegada de provas de resistência que exigem preparação física e mental extrema. É esse percurso que sustenta a palestra central do evento.

A proposta não gira em torno de motivação genérica. O foco está em comportamento sob pressão, tomada de decisão e responsabilidade individual diante de cenários adversos. A partir da própria experiência no esporte, Bortolin trata de temas como consistência, disciplina, limites e execução, conectando com o ambiente corporativo, onde resultados dependem de postura e clareza de ação.

Depois da palestra, o evento avança para um talk show com nomes do empreendedorismo local, trazendo o debate para a prática. Participam Ana Carolina Verdi Braga, da Cegente, Flaviana Ribeiro, da Prospecta, Helen Girotto, da Rede de Negócios Passo a Passo, e Laísa Costa.

A proposta do painel é traduzir o conceito de protagonismo para o dia a dia das empresas. As participantes abordam temas como posicionamento, construção de rede, desenvolvimento de lideranças e crescimento profissional em ambientes competitivos. O formato amplia o alcance do evento ao sair da teoria e entrar em aplicação direta.

O encontro é organizado pela Revista Nova Versão, liderada por Rodriggo Cruz, com foco em reunir empresários e profissionais em experiências presenciais voltadas a desenvolvimento e conexão. “A proposta é trazer uma experiência prática, com conteúdo que faça sentido para quem está no dia a dia das empresas e precisa tomar decisão”, afirma Rodriggo Cruz.

Inscrições:

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