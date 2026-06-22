Reunião do NJE, do Ciesp, debate gestão

Em um ambiente de negócios marcado por transformações tecnológicas, aumento da concorrência e necessidade de ganho contínuo de produtividade, a capacidade de crescer de forma estruturada tornou-se um dos principais desafios das empresas brasileiras. Mais do que ampliar receitas, o desafio está em construir operações capazes de sustentar o crescimento sem comprometer eficiência, qualidade e rentabilidade.

Esse será o tema central do próximo encontro promovido pelo Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do CIESP Noroeste Paulista, que reunirá empresários e profissionais da região de São José do Rio Preto para discutir os fatores que diferenciam empresas escaláveis daquelas que encontram dificuldades para avançar.

Com o tema “Arquitetura de Escala — O que diferencia as empresas que crescem das que ficam estagnadas”, o evento acontece no dia 23 de junho e terá como palestrante Matheus Camargo, diretor do NJE e CEO da Lumavi Luminárias.

A proposta é abordar três elementos considerados fundamentais para a expansão sustentável dos negócios: gestão de pessoas, estruturação de processos e desenvolvimento de produtos. Para especialistas em administração, o alinhamento desses pilares tem papel decisivo na capacidade de uma empresa aumentar sua operação sem elevar custos e complexidade na mesma proporção.

O debate ganha relevância em um momento em que pequenas e médias empresas buscam profissionalizar suas estruturas para enfrentar um cenário econômico mais desafiador, marcado por custos financeiros elevados e maior exigência por eficiência operacional.

Segundo Camargo, os encontros promovidos pelo núcleo têm como objetivo oferecer ferramentas práticas para que empresários identifiquem oportunidades de aprimoramento em áreas estratégicas de seus negócios.

“Os encontros têm sido fundamentais para auxiliar os empresários a desenvolver setores e vertentes dentro das empresas que ampliem o crescimento. O objetivo deste encontro é abordar pessoas, processos e produtos, os principais pilares do crescimento, que determinam se uma empresa é escalável ou não”, afirma.

A iniciativa integra a agenda de capacitação e desenvolvimento empresarial do NJE, criado para estimular a formação de novas lideranças empresariais e fortalecer o ecossistema empreendedor do noroeste paulista. Além do conteúdo técnico, os encontros funcionam como espaço para networking e troca de experiências entre empresários de diferentes segmentos.

O tema da escalabilidade tem ganhado espaço nas discussões empresariais à medida que a digitalização, a automação de processos e a profissionalização da gestão se tornam fatores cada vez mais determinantes para a competitividade. Em muitos casos, a capacidade de estruturar processos replicáveis e formar equipes alinhadas à estratégia de crescimento passou a ser tão importante quanto a própria geração de demanda.

Nesse contexto, iniciativas voltadas à qualificação de empreendedores e à disseminação de boas práticas de gestão têm sido vistas como instrumentos importantes para ampliar a competitividade das empresas regionais e prepará-las para ciclos mais robustos de expansão.