Renner reinaugura unidade reformada

A Renner reinaugurou sua unidade do Riopreto Shopping nesta quarta-feira, 29, após um processo de modernização que introduz, pela primeira vez em Rio Preto, o conceito RE+, modelo de loja alinhado às diretrizes globais de digitalização, eficiência operacional e práticas ESG (Ambiental, Sustentabilidade e Governança, do acrônimo em inglês) no varejo.

O movimento se insere em uma estratégia mais ampla de reinvestimento em ativos já consolidados, tendência observada no setor diante da mudança no comportamento do consumidor e da crescente demanda por integração entre canais físicos e digitais. A unidade passa a operar sob um padrão que combina automação, omnicanalidade e redução de impacto ambiental, aproximando a operação local de benchmarks internacionais da companhia.

Entre as mudanças, a loja incorpora sistemas de autoatendimento, pagamento digital via aplicativo e soluções de venda assistida com integração entre estoque físico e online. O objetivo é reduzir fricções na jornada de compra e ampliar a autonomia do consumidor, em linha com a evolução dos meios de pagamento e da experiência no varejo.

A reformulação também contempla ganhos de eficiência energética e adoção de práticas ligadas à economia circular, incluindo uso de energia renovável, mobiliário de origem certificada e reaproveitamento de materiais. As diretrizes estão alinhadas ao compromisso da varejista de ampliar o uso de matérias-primas e processos sustentáveis até 2030.

“A atualização da unidade evidencia a confiança de grandes marcas no empreendimento e contribui para posicionar Rio Preto no mapa de inovação do setor, conectando a região a práticas já consolidadas nos principais centros econômicos”, explica a diretora comercial do Riopreto Shopping, Ana Cristina Jalles Guimarães.

Do ponto de vista imobiliário e de posicionamento, a atualização reforça o papel do empreendimento como receptor de investimentos qualificados no interior paulista. Nos últimos ciclos, o shopping também concentrou inaugurações e retrofits de grandes redes, como Riachuelo e Centauro, em movimentos que indicam maior descentralização de projetos-piloto para mercados regionais com densidade de consumo.

A nova configuração da loja inclui ainda mudanças no layout, com organização baseada em fluxos mais intuitivos e criação de áreas de permanência, refletindo uma abordagem centrada na experiência. A reinauguração será acompanhada de ação promocional pontual, com desconto condicionado ao uso do cartão da marca.