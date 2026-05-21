Receita abre consulta ao 1º lote de restituição do IR nesta sexta-feira, 22

A Receita Federal abre nesta sexta-feira, 22, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026, em um movimento que marca o maior pagamento já realizado pelo órgão em um único lote. Ao todo, serão liberados R$ 16 bilhões para 8,7 milhões de contribuintes, volume 45% superior ao registrado no primeiro lote do ano passado.

O pagamento será efetuado em 29 de maio e concentra cerca de 40% de todas as restituições previstas para este ano, tanto em valor quanto em número de beneficiários. A consulta estará disponível a partir das 10h.

O desempenho recorde reflete o avanço do processo de digitalização e automação da Receita Federal, que acelerou o processamento das declarações entregues neste ciclo. O órgão também atribui a ampliação do lote à maior adesão dos contribuintes à declaração pré-preenchida e ao uso do PIX para recebimento da restituição.

A estratégia tem permitido antecipar pagamentos e reduzir o tempo médio de processamento das declarações, reforçando uma política de priorização operacional adotada pela Receita nos últimos anos.

Do total liberado, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo idosos, professores, pessoas com deficiência ou portadores de doenças graves. Outro grupo relevante é formado por contribuintes que utilizaram simultaneamente a declaração pré-preenchida e o recebimento via PIX, que somam quase 5 milhões de restituições.

O impacto econômico também deve ser significativo. O volume recorde de recursos liberados ainda em maio tende a impulsionar consumo, pagamento de dívidas e circulação de renda, sobretudo nos setores de comércio e serviços, em um momento de desaceleração parcial do crédito ao consumidor.

São Paulo lidera a distribuição nacional das restituições, com R$ 4,03 bilhões destinados a 2,41 milhões de contribuintes. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com R$ 1,58 bilhão, e Minas Gerais, com R$ 1,35 bilhão.

A abertura da consulta ocorre às vésperas do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado em 25 de maio, data que a Receita tem utilizado para reforçar o discurso de modernização e eficiência administrativa.

Entre os grupos prioritários contemplados neste primeiro lote estão 256,6 mil idosos acima de 80 anos, 2,25 milhões de contribuintes entre 60 e 79 anos, além de 1,05 milhão de profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério.