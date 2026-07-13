Produção de motocicletas tem alta de 6,3% no Brasil

A produção de motocicletas superou a marca de 1,063 milhão de unidades no primeiro semestre de 2026, com alta de 6,3% em relação ao mesmo período do ano passado, um acréscimo de cerca de 62 mil motos, segundo dados apresentados nesta segunda-feira, 13, pela Abraciclo, associação que representa as montadoras instaladas no Polo Industrial de Manaus (AM), onde se concentra a maior parte da fabricação nacional.

De acordo com a entidade, o desempenho reflete uma demanda consistente em todos os Estados, sustentada por atributos do veículo ligados à economia, mobilidade urbana e uso profissional, além de um ambiente de mercado marcado por lançamentos de modelos mais modernos e tecnológicos.

No varejo, os emplacamentos de motocicletas somaram mais de 1,174 milhão de unidades no primeiro semestre, um recorde histórico, com crescimento de 14,1% na comparação com igual intervalo de 2025, alta de mais de 144 mil unidades.

Apesar do cenário favorável no primeiro semestre, a entidade alertou para desafios no horizonte, como impactos de fenômenos climáticos, com risco de estiagem na região amazônica, além da possibilidade das tarifas dos Estados Unidos. “No plano doméstico, seguimos monitorando atividade econômica, inflação, taxa de juros e política cambial”, comenta Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Contudo, em junho, o volume representa uma retração de 15,1% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 29,9% na comparação com maio. “O resultado de junho já era esperado, devido às férias coletivas programadas pelas fabricantes no período”, explica Bento.

A Abraciclo manteve a projeção de que a produção em 2026 deve superar 2 milhões de unidades, com expectativa de atingir 2,07 milhões no ano.