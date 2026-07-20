Previsão da inflação cai pela 3ª semana

Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) reduziram a previsão da inflação neste ano pela terceira semana consecutiva, mas em um ritmo menor do que nos levantamentos anteriores do boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 20, pela autarquia.

Os analistas esperam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) termine 2026 a 5,15%, apenas 0,01 ponto percentual a menos do que na semana passada. No último levantamento, a queda havia sido de 0,14 ponto percentual.

Mesmo com a diminuição, a previsão da inflação ainda segue acima do limite da meta, de 3% com variação de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

As pessoas ouvidas pelo Banco Central também mudaram a inflação para 2028, mas houve aumento de 3,70% para 3,78%. Já a perspectiva para o próximo ano segue em 4,2%.

Os economistas ainda mantiveram as previsões do PIB (Produto Interno Bruto) em 1,99%, do dólar em R$ 5,20 e da taxa de juros em 14%.