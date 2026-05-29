PIB do Brasil tem crescimento de 1,1% no 1º trimestre, aponta IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro mostrou fôlego neste início de ano. A atividade econômica cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao quarto trimestre de 2025. Os dados são das Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, houve um crescimento de 1,8% no período. No acumulado em quatro trimestres, o PIB cresceu 2%. Ainda segundo o instituto, o PIB do primeiro trimestre de 2026 totalizou R$ 3,3 trilhões, com resultado positivo nos três setores: agropecuária (2%), indústria (1%) e serviços (0,5%).

O consumo das famílias subiu 1% na comparação com o quarto trimestre de 2025. Em relação ao primeiro trimestre de 2025, a alta foi de 1,7%. Já o consumo do governo subiu 0,4%, alcançando patamar recorde no período. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, a alta foi de 2,8%.

“Realmente tem esse número forte nesse primeiro trimestre, em comparação ao que estávamos vendo, e muito provavelmente deve ser o dado mais forte do ano também. Tudo está indicando isso. Não deve se repetir nessa magnitude ao longo do ano”, ponderou Juliana Trece, coordenadora do Núcleo de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).

“A expectativa é de crescimento para o ano, de crescimento para os trimestres, mas muito mais próximo da estabilidade do que, por exemplo, esse crescimento mais forte”, disse.

No primeiro trimestre, houve contribuições positivas disseminadas pelo lado da oferta (produção) e pelo lado da demanda (consumo), o que também não deve se manter no restante de 2026, segundo a pesquisadora.

“A gente sabe que é um ano eleitoral, que por si só já tem muita incerteza; as pessoas costumam ficar mais cautelosas. Por mais que o Banco Central já esteja cortando juros, existe essa questão externa do aumento do preço do barril do petróleo, que pode gerar uma pressão inflacionária. O Boletim Focus (divulgado pelo BC) mostrou que a previsão para a inflação já está acima do teto da meta, passou um pouco do intervalo de confiança”, explicou Trece. “Claro que o Banco Central vai considerar e talvez ser um pouco mais cauteloso nos cortes daqui para a frente. Por mais que a gente ainda tenha a perspectiva de que os juros vão cair ao longo do ano, pode ser que caiam muito pouco, não a ponto de fazer um superbenefício para atrair investimentos.”

No primeiro trimestre, em relação ao trimestre imediatamente anterior, o fôlego na economia teve ajuda do bom desempenho do setor de serviços, da indústria de petróleo e de uma boa safra agrícola. Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias e o consumo do governo contribuíram positivamente para a expansão do PIB em meio ao mercado de trabalho aquecido e estímulos fiscais do governo.

A política monetária contracionista, com a taxa básica de juros, a Selic, em patamar elevado, tem sido eficiente em seu objetivo de desacelerar a economia, afirmou Claudia Moreno, economista do C6 Bank. Porém, a política fiscal expansionista atua no sentido contrário.

“Temos visto uma continuação do aumento do gasto do governo. Mais recentemente, temos visto várias medidas. Uma delas foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, aumentou a renda disponível da população e isso acaba gerando um estímulo para o consumo. O próprio programa do Desenrola também aumenta a renda disponível, pode aumentar o consumo. Tem diversos programas de concessão de crédito também, o programa do Novo Brasil, outros programas habitacionais que podem estimular a economia”, lembrou Moreno.