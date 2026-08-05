Petrolíferas aumentam lucro na guerra

Enquanto os combates no Irã abalam os mercados de energia e fazem disparar os preços do petróleo, as gigantes petrolíferas mundiais continuam registrando lucros enormes. Seis das maiores empresas europeias do setor registraram lucros combinados de US$ 22 bilhões no primeiro trimestre, mais de 40% acima do ano passado.

A BP, com sede em Londres, mais que dobrou seus lucros, atingindo US$ 3,9 bilhões de dólares no segundo trimestre, informou a empresa na terça-feira, 4.

Já a Saudi Aramco, da Arábia Saudita, registrou no segundo trimestre um aumento de 44% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior. O ganho atingiu US$ 32,7 bilhões, impulsionado pela alta nos preços do petróleo bruto, dos derivados refinados e dos produtos químicos.

À medida que o conflito se prolonga, os altos preços do petróleo elevam o custo da gasolina, do combustível de aviação e do diesel, o que gerou custos de transporte mais elevados. No Ocidente, encher o tanque do carro ou comprar uma passagem aérea custa mais caro aos consumidores. Mas a situação em várias partes da Ásia é mais grave, pois a região depende em maior medida do combustível exportado via Estreito de Ormuz. Em alguns países, as reservas de combustível diminuíram, o que levou ao racionamento e a fechamentos esporádicos de escolas e repartições públicas.

Embora os preços do petróleo tenham recuado nesta semana, as grandes empresas de energia dos Estados Unidos provocaram a irritação do presidente Donald Trump, que as criticou por seus lucros desproporcionais.

Trump afirmou que não está satisfeito com a Chevron e a ExxonMobil, embora os preços da energia tenham disparado somente depois que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no final de fevereiro, e o Estreito de Ormuz tenha ficado, na prática, fechado ao tráfego de petroleiros. Aproximadamente 20% do petróleo mundial costuma passar pelo estreito.

“Elas ganharam dinheiro demais, dinheiro demais”, disse Trump na segunda-feira, 3. “Elas deveriam devolver parte disso ao público, e é melhor que reduzam o preço de varejo.”