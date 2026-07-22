Parque Tecnológico de Rio Preto abre seleção para startups

O Parque Tecnológico de Rio Preto abriu um novo processo seletivo para atrair startups e empresas de base tecnológica interessadas em desenvolver projetos de inovação na cidade. O edital, lançado pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, oferece 21 vagas nos programas de pré-incubação e incubação, em um momento de expansão do ecossistema tecnológico local.

As inscrições estarão abertas entre 22 de julho e 31 de agosto. O objetivo é selecionar empreendimentos com soluções inovadoras e potencial de mercado nas áreas de tecnologia da informação, biotecnologia, tecnologia biomédica, química fina, design e agronegócio, setores considerados estratégicos para a diversificação da economia regional.

O novo edital ocorre após um ano de crescimento dos indicadores do Parque Tecnológico. Em 2025, o ecossistema reuniu 76 empresas entre incubadas, graduadas, instaladas no Distrito Tecnológico e participantes de programas de inovação. Juntas, elas faturaram aproximadamente R$ 81 milhões, mantiveram 492 empregos e recolheram cerca de R$ 7,5 milhões em tributos.

Os números refletem o amadurecimento de uma estrutura criada para aproximar universidades, centros de pesquisa, empresas e investidores. Ao longo do ano passado, o Parque realizou 2.360 horas de consultorias, além de mentorias e programas de capacitação voltados ao desenvolvimento empresarial. A taxa média de ocupação dos ambientes de inovação alcançou 80,5%, chegando a 85,6% em dezembro, indicador que demonstra o aumento da demanda pelos programas de apoio ao empreendedorismo tecnológico.

“O Parque Tecnológico alcançou um novo patamar de maturidade e hoje é uma referência regional na promoção da inovação e do empreendedorismo. Nosso objetivo é fortalecer um ambiente capaz de transformar conhecimento em desenvolvimento econômico, conectando universidades, empresas, pesquisadores e investidores”, afirma o secretário municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, coronel Mauro Alves dos Santos Júnior.

NEGÓCIOS

O processo seletivo contempla duas modalidades de apoio.

O programa de pré-incubação é destinado a empreendedores que ainda estão estruturando seus negócios e oferece acompanhamento por até 12 meses para validação do Produto Mínimo Viável (MVP), aperfeiçoamento do modelo de negócios e desenvolvimento da empresa em ambiente de coworking.

Já o programa de incubação atende startups em estágio mais avançado, oferecendo suporte especializado por até três anos — com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses — para fortalecer a gestão, validar estratégias comerciais, ampliar mercados e acelerar o crescimento dos empreendimentos.

Ao todo, serão disponibilizadas 11 vagas para pré-incubação em coworking, uma vaga para incubação remota, três vagas em ambiente Open Space e seis módulos individuais no Centro Incubador de Empresas Professor Rui Dezani.

As empresas selecionadas poderão desenvolver suas atividades em dois ambientes do Parque Tecnológico: o Centro Incubador Karina Bolçone, localizado no Distrito Tecnológico, e o Centro Incubador Professor Rui Dezani, instalado no Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi.

ECOSSISTEMA

O lançamento do edital ocorre em um momento de expansão do Parque Tecnológico de Rio Preto. Nas últimas semanas, o Distrito Tecnológico recebeu novos investimentos privados com a instalação de quatro empresas-âncora, que anunciaram aproximadamente R$ 20 milhões em aportes para implantação de projetos nas áreas de data center, veículos elétricos, química fina, design e indústria têxtil tecnológica.

A estratégia da administração municipal é ampliar a participação da economia do conhecimento na matriz econômica da cidade, fortalecendo setores intensivos em tecnologia e estimulando a geração de empregos de maior qualificação.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e o cronograma prevê análise das propostas entre setembro e outubro, com homologação dos projetos selecionados e assinatura dos contratos até novembro. O edital completo está disponível no portal do Parque Tecnológico.

Serviço

Inscrições: 22 de julho a 31 de agosto de 2026 (até às 16h)

Edital: https://parquetecnologico.riopreto.br/editais/

Parque Tecnológico de Rio Preto

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