Parceria Mercosul e Japão

O governo federal anunciou na terça-feira, 30, durante a 68ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, em Assunção, no Paraguai, o lançamento das negociações entre os países do Mercosul e o Japão, que deve impulsionar o agronegócio brasileiro. Entre os países que contam com a parceria econômica com o Japão, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Brasil responde pela maior fatia, com 93% das exportações do bloco para o país asiático. O governo brasileiro, com esse início da negociação pretende aumentar a comercialização de carnes e de produtos agrícolas aos japoneses.

Plano Safra

A agropecuária brasileira vai contar com R$ 525,1 bilhões de créditos para o Plano Safra 2026-2027, um aumento de R$ 9 bilhões em relação ao ciclo anterior. Desse total, R$ 72,6 bilhões serão destinados aos médios produtores inseridos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), enquanto R$ 452,5 bilhões atenderão os demais produtores rurais e as cooperativas. Na avaliação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), o aumento de R$ 9 bilhões em relação à temporada anterior está longe de responder aos desafios enfrentados por quem produz alimentos, gera empregos e sustenta uma das principais atividades econômicas do País. O principal problema, segundo a entidade, não é apenas o volume de recursos, mas a falta de medidas concretas para enfrentar o crescente endividamento do setor.

Fiscalização

O aeroporto de Rio Preto vai contar com a fiscalização da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), a partir do mês de agosto. A medida do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) mobiliza auditores fiscais federais agropecuários na inspeção de cargas e bagagens de voos internacionais. O objetivo é verificar a entrada e a saída de produtos de origem vegetal e animal sujeitos a restrições sanitárias. Entre os itens de entrada no País, proibida ou controlada, estão mudas de plantas, frutas, flores, sementes, presuntos e outros embutidos. A medida busca evitar a introdução de pragas e doenças que possam causar prejuízos à agropecuária brasileira. De acordo com o Mapa, a fiscalização ocorre a partir do status de aeroporto internacional de Rio Preto, entre 11 de agosto e 28 de novembro de 2026 em razão das partidas da Copa Libertadores da América, que tem a participação do time de futebol do Mirassol.

Rota do cacau

Um café da manhã vai reunir no domingo, 12 de julho, em Mendonça, na região de Rio Preto, o público interessado em conhecer a rota do cacau do Noroeste paulista. O projeto Cacau-SP envolve produtores rurais que têm interesse no cultivo do fruto, a base para a fabricação do chocolate, e ainda incentivar o turismo da região. Organizado pela agricultora Simoni Caldeira, os turistas vão contar com receitas caseiras servidas, entre às 8h e 12h, no sítio São Sebastião, no bairro Airuoca, além da visita à plantação de cacau. Os ingressos custam R$ 40 e crianças até oito anos estão isentas da taxa do evento.