ONU corta projeção de crescimento

A economia global entrou em uma fase de maior estresse, com a crise no Oriente Médio piorando as perspectivas de crescimento e reacendendo pressões inflacionárias, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU). A entidade revisou para baixo suas projeções e agora estima que o PIB mundial avance 2,5% em 2026 e 2,8% em 2027, em um cenário já considerado fraco.

A ONU ressalta que a incerteza aumentou significativamente, já que o desempenho da economia dependerá da duração e da escala do conflito. Uma resolução mais rápida do que o esperado poderia reverter parte da piora e restaurar a confiança, mas uma interrupção prolongada tende a aprofundar o rebaixamento das projeções.

Em um cenário adverso — no qual o Brent salta para acima de US$ 150 por barril antes de recuar gradualmente para perto de US$ 100 até o fim de 2026 —, o crescimento global ficaria em apenas 2,1% em 2026 e 2,6% em 2027, o que representaria 0,4 e 0,2 ponto percentual abaixo da projeção-base.

O relatório, divulgado nesta terça-feira, aponta ainda que o fechamento do Estreito de Ormuz — rota por onde transita cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) globais — tem elevado preços de combustíveis, fertilizantes e alimentos, pressionando cadeias de suprimento. Com isso, a inflação global passou a ser projetada em 3,9% em 2026, 0,8 ponto percentual acima da estimativa de janeiro, interrompendo a tendência recente de desinflação.