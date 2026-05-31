OLHO NO CORPORATIVO

Se os projetos residenciais de alto padrão têm demonstrado força nos últimos meses com uma série de lançamentos, o mercado imobiliário corporativo da cidade não fica para trás, com a valorização dos ativos comerciais e aumento da demanda por infraestrutura empresarial mais sofisticada. Na última semana, a FAJ Empreendimentos anunciou o SoHo Business, novo empreendimento corporativo voltado à região Sul da cidade, próximo ao Shopping Iguatemi Rio Preto.

O projeto terá 21 andares e 415 salas comerciais, com unidades a partir de 31 metros quadrados e possibilidade de integração entre espaços maiores, acompanhando uma tendência de flexibilização dos ambientes corporativos. O empreendimento prevê ainda praça comercial, oito elevadores e 611 vagas de estacionamento distribuídas em quatro subsolos.

Segundo Fernando Jorge, o lançamento reflete uma mudança estrutural no perfil econômico local, impulsionada pelo avanço do setor de serviços e pela ampliação do número de empresas na cidade.

“Quando quase 12 mil empresas são abertas em um único ano, existe uma demanda natural por infraestrutura corporativa mais moderna, bem localizada e preparada para diferentes formatos de operação”, afirma.

Dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) mostram que a região abriu 11,7 mil novas empresas em 2025, crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o mercado de salas comerciais acompanha a retomada da atividade econômica e o fortalecimento do setor de serviços.

Levantamento do Índice FipeZAP aponta que os preços de locação de salas e conjuntos comerciais acumulam alta de 10,23% nos últimos 12 meses no país, desempenho acima da inflação oficial do período. A rentabilidade média da locação comercial também avançou, chegando a 7,35% ao ano até março de 2026, refletindo o aumento gradual da ocupação corporativa.

O grupo ainda mostrou outras duas operações próprias: a ConcreJota criada inicialmente para fornecer concreto somente para as obras da FAJ, passou a atender obras de outras construtoras, em função da forte demanda do mercado. Atualmente, ela produz mais de 10 mil metros cúbicos (m²) de concreto por mês.

Por fim, a FAJ Log, que foi concebida para as demandas logísticas da FAJ e que já movimentou mais de 50 mil toneladas.