OLHO NO CORPORATIVO
SoHo Business, novo empreendimento corporativo voltado à região Sul da cidade, terá 21 andares e 415 salas comerciais; projeto prevê ainda praça comercial, oito elevadores e 611 vagas de estacionamento
Se os projetos residenciais de alto padrão têm demonstrado força nos últimos meses com uma série de lançamentos, o mercado imobiliário corporativo da cidade não fica para trás, com a valorização dos ativos comerciais e aumento da demanda por infraestrutura empresarial mais sofisticada. Na última semana, a FAJ Empreendimentos anunciou o SoHo Business, novo empreendimento corporativo voltado à região Sul da cidade, próximo ao Shopping Iguatemi Rio Preto.
O projeto terá 21 andares e 415 salas comerciais, com unidades a partir de 31 metros quadrados e possibilidade de integração entre espaços maiores, acompanhando uma tendência de flexibilização dos ambientes corporativos. O empreendimento prevê ainda praça comercial, oito elevadores e 611 vagas de estacionamento distribuídas em quatro subsolos.
Segundo Fernando Jorge, o lançamento reflete uma mudança estrutural no perfil econômico local, impulsionada pelo avanço do setor de serviços e pela ampliação do número de empresas na cidade.
“Quando quase 12 mil empresas são abertas em um único ano, existe uma demanda natural por infraestrutura corporativa mais moderna, bem localizada e preparada para diferentes formatos de operação”, afirma.
Dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) mostram que a região abriu 11,7 mil novas empresas em 2025, crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o mercado de salas comerciais acompanha a retomada da atividade econômica e o fortalecimento do setor de serviços.
Levantamento do Índice FipeZAP aponta que os preços de locação de salas e conjuntos comerciais acumulam alta de 10,23% nos últimos 12 meses no país, desempenho acima da inflação oficial do período. A rentabilidade média da locação comercial também avançou, chegando a 7,35% ao ano até março de 2026, refletindo o aumento gradual da ocupação corporativa.
O grupo ainda mostrou outras duas operações próprias: a ConcreJota criada inicialmente para fornecer concreto somente para as obras da FAJ, passou a atender obras de outras construtoras, em função da forte demanda do mercado. Atualmente, ela produz mais de 10 mil metros cúbicos (m²) de concreto por mês.
Por fim, a FAJ Log, que foi concebida para as demandas logísticas da FAJ e que já movimentou mais de 50 mil toneladas.
Financeiro
A instituição financeira ASA desembarcou em Rio Preto nesta semana. A nova unidade da instituição começou a operar nesta semana no Edifício Art 1, na avenida José Munia, e reforça a estratégia de regionalização do ASA, que agora soma presença em 29 cidades brasileiras. A decisão de instalar um escritório em Rio Preto foi baseada no peso econômico da região, considerada uma das principais áreas de geração de riqueza do interior paulista, impulsionada pela combinação entre agronegócio, indústria e serviços. Segundo Rogério Freitas, o objetivo da operação é aproximar a instituição de empresários, famílias e investidores de alta renda da região, oferecendo soluções patrimoniais integradas e atendimento personalizado. A operação local reunirá as áreas de private, investimentos e atendimento empresarial em uma única estrutura.
Brinquedos
O Plaza Shopping ampliou seu mix comercial com a chegada da Ville Toys, operação voltada ao segmento infantil e geek que receberá investimento de cerca de R$ 600 mil. A inauguração da loja foi feita neste sábado, 30, e marca a terceira unidade da marca no interior paulista. A escolha de Rio Preto reforça o movimento de interiorização de marcas regionais de varejo e acompanha a estratégia do shopping de ampliar operações voltadas à experiência familiar e entretenimento. A Ville Toys já possui duas unidades em Fernandópolis. Com 300 metros quadrados, a nova operação aposta em brinquedos educativos, jogos, colecionáveis e produtos licenciados, em linha com o avanço do consumo ligado à cultura pop e ao entretenimento infantil nos centros comerciais. Segundo a gerente de marketing do empreendimento, Eliana Ribeiro, a chegada da marca fortalece o posicionamento do shopping. Para o empresário Cleber Vinicius Rincão, a decisão de instalar a unidade no Plaza ocorreu pela sinergia entre o perfil do empreendimento e o público-alvo da marca, focado em lazer e convivência familiar.
Fitness
A BIO RITMO escolheu Rio Preto para ampliar sua operação no interior paulista, movimento que reforça a disputa pelo mercado de wellness de alto padrão fora da capital. A primeira unidade da marca na cidade começou a operar no Shopping Iguatemi Rio Preto. Com 1,3 mil metros quadrados e mensalidades a partir de R$ 480 em condição promocional, a academia aposta em um modelo voltado à experiência personalizada de saúde e bem-estar, combinando musculação, estúdios imersivos, acompanhamento especializado e serviços ligados à performance. A chegada da BIO RITMO integra o plano de crescimento nacional e internacional do Grupo Smart Fit, que vem ampliando a presença da bandeira premium em mercados considerados estratégicos no interior do país. Segundo Diogo Corona, Rio Preto reúne características que passaram a atrair marcas voltadas ao segmento de alto padrão, como renda regional, cultura ligada à qualidade de vida e crescimento do consumo de serviços premium. Para André Moreno, a operação fortalece o posicionamento do empreendimento como plataforma de atração de marcas ligadas a saúde, lazer e experiência. A unidade terá estúdios exclusivos da marca, como o BIO R.IDE, voltado a bike indoor imersiva, e o BIO R.EFORMER, dedicado ao pilates reformer. A academia também aposta no chamado Plano Infinity, que inclui avaliações nutricionais, acompanhamento com personal trainer e até testes de DNA metabólico.
OLÍMPIA NA ROTA
A visita do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, a Olímpia colocou o município no radar de grupos chineses ligados a infraestrutura, tecnologia, agro e logística. A cidade apresentou projetos como o futuro Aeroporto Internacional do Norte Paulista, um novo distrito industrial e uma carteira de PPPs voltadas à expansão urbana e turística. Ao lado do prefeito Geninho Zuliani, a comitiva chinesa visitou a área do futuro aeroporto e participou de encontros com empresários locais e representantes de empresas como Huawei, CCCC, CRRC, COFCO e ZTE. A estratégia de Olímpia é utilizar a força do turismo — hoje perto de 5 milhões de visitantes anuais — para atrair investimentos em logística, hotelaria, tecnologia e mobilidade urbana. A prefeitura também apresentou planos para centro de convenções, teleférico urbano, fazenda solar e ampliação da estrutura industrial da cidade.
NOVA FASE URBANA
A nova fase de verticalização do Jardim Maracanã começa a redesenhar um dos bairros mais tradicionais de Rio Preto. Desde as mudanças previstas no Plano Diretor de 2021, a região passou a atrair empreendimentos voltados a um perfil de moradia mais conectado à qualidade de vida, ao tempo e à convivência urbana. Entre os projetos que começam a movimentar o mercado está o novo empreendimento da FEX Engenharia. Liderada pelos empresários Felipe Benfati e Eduardo Cury, a incorporadora já entregou neste ano o Smart One, primeiro residencial da empresa no bairro, e agora prepara um novo projeto inspirado no conceito de wellness living, tendência ligada ao bem-estar e à desaceleração da rotina urbana.