Oferta reduzida de limão tahiti impulsiona mercado na entressafra

As cotações do limão tahiti têm aumentado no mercado interno e no volume de exportação, impulsionando a safra no Noroeste paulista, região de maior produção nacional da fruta. Porém, desde o início deste ano, citricultores tiveram dificuldades em comercializar o limão e os preços estavam abaixo das expectativas de custos no pomar. A expectativa para esse final de entressafra deve avançar em relação à lucratividade, mas em cenário de altos custos com os fertilizantes e de impactos climáticos.

Diante dos desequilíbrios climáticos, com a passagem do El Niño no Brasil em 2026, a chuva e o frio tiveram reflexos durante o período de colheita do limão na região. Segundo os produtores, a preocupação deve ser maior com o impacto do calor previsto com o fenômeno climático, a partir de setembro.

“O frio atrapalhou um pouco o pomar e a chuvarada também no início de 2026, o que deve impactar na safra deste ano, porque tivemos muito fruto que caiu da árvore”, afirmou o citricultor de Itajobi, Gerson Gasparini.

Ele atribui a perda de frutos ao clima e também ao atraso na colheita, já que os compradores estavam pagando menos pela caixa de limão. “Preços muito baixos e o clima que não estava contribuindo muito, resultaram em custo alto para pagarmos os trabalhadores que fazem a colheita”, ressalta.

Qualidade dos frutos

Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) destacam a qualidade muito boa do tahiti, mas oferta reduzida, devido ao período de entressafra. Neste contexto, a oferta mais restrita sustenta a alta dos preços. Para a safra que começa a ser colhida após setembro, a expectativa é de menor produção frente ao ano passado, especialmente nas regiões centro-oeste e norte do estado de São Paulo.

De acordo com o levantamento, essa perspectiva de safra menor está relacionada às induções do começo do ano, quando o clima chuvoso atrapalhou o processo, prejudicando o florescimento esperado mesmo com a desfolha química.

Na avaliação dos citricultores da região, o cálculo é de uma safra entre 50% e 60% menor do que a anterior. “Essa redução na safra deste ano, que ocorreu desde o desenvolvimento dos frutos, se deve ao chumbinho que caiu das plantas e isso deverá interferir na produção”, acrescentou Gerson.

O citricultor destacou ainda que, até setembro, o mercado deverá ter uma escassez de limão, por conta dessas questões durante a entressafra. “Os custos altos também com os insumos e a mão de obra impactaram bastante na produção da fruta. Neste sentido, a expectativa de muitos produtores, que estão trabalhando com caixa negativo, é de um aumento nestes preços de mercado interno e da exportação. Precisamos destes reajustes nas cotações do limão”, concluiu.