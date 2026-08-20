Obra amplia capacidade de camarotes e áreas VIP da Festa do Peão de Barretos

Quando o espaço ao redor de uma arena já está praticamente tomado, ampliar a capacidade deixa de ser apenas uma questão de construir mais e passa a exigir outra solução: crescer para cima. Foi esse o caminho adotado no Parque do Peão de Barretos para preparar a estrutura da 71ª Festa do Peão, que começa nesta quinta-feira (20). Uma obra executada pela Protendit ampliou em cerca de 40% a capacidade dos camarotes e áreas VIP da arena, criando espaço para aproximadamente 2 mil pessoas.

Entregue em julho aos Os Independentes, responsáveis pela realização do evento, o projeto acrescentou dois camarotes de dois pavimentos e duas novas áreas VIP ao complexo. Com a intervenção, a capacidade conjunta desses espaços passou de cerca de 5 mil para 7 mil pessoas.

A expansão vertical foi necessária porque o entorno da arena já é ocupado por estruturas existentes. Em vez de alterar a configuração central do espaço, os novos camarotes foram projetados em dois pavimentos. A localização foi definida em conjunto com a administração do Parque do Peão, considerando fatores como a visibilidade para o palco principal e a circulação do público.

“Em um complexo que já possui grande parte de sua área ocupada, o desafio passa a ser encontrar maneiras de ampliar a capacidade aproveitando melhor o espaço existente. Neste projeto, a solução foi crescer verticalmente e integrar as novas estruturas à arena sem comprometer sua configuração”, afirma Ricardo Panhan, CEO da Protendit.

Obra em seis meses

A construção foi executada ao longo de seis meses e teve como prazo final a abertura da Festa do Peão. Parte das estruturas foi produzida fora do Parque do Peão e posteriormente transportada para montagem no local. A estratégia reduziu o volume de atividades realizadas dentro do complexo e contribuiu para o cumprimento do cronograma.

A intervenção de 2026 dá continuidade à participação da Protendit na expansão da estrutura do Parque do Peão. Antes dos novos camarotes, a empresa já havia construído seis camarotes, duas áreas VIP e dois blocos de sanitários no complexo.

A 71ª Festa do Peão de Barretos será realizada de 20 a 30 de agosto, no Parque do Peão. A ampliação dos espaços VIP acompanha o crescimento da estrutura destinada ao público do evento e aumenta a capacidade de atendimento justamente nas áreas de maior demanda da arena.