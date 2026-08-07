Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio acumula para R$ 165 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.041 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 165 milhões para o próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54

- 88 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 52.843,18 cada;

- 6.903 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.110,41 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado, 8, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.