Mutirão do emprego terá 300 vagas em Rio Preto

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, realiza no dia 1º de julho, das 9h às 15h, um processo seletivo com mais de 300 vagas de emprego, reunindo equipes de recursos humanos de cinco empresas diferentes em um único local.

A ação acontece na sede da Secretaria, localizada na Rua Pedro Amaral, 1282, Parque Industrial, em Rio Preto.

Durante o evento, os candidatos poderão participar de entrevistas presenciais diretamente com recrutadores, concorrendo a oportunidades em diversas áreas, como auxiliar de produção, assistente administrativo, auxiliar logístico, operador de empilhadeira, soldador, supervisor de operações, advogado, vendedor, entre outras funções.

Para participar, é necessário comparecer com documento pessoal (RG e CPF) e currículo impresso.

Os candidatos que ainda não possuem currículo ou precisem atualizá-lo contarão com uma equipe disponível no local para elaboração e impressão gratuita do documento.

Processo seletivo

📅 Data: 01/07 (quarta-feira)

⏰ Horário: das 9h às 15h

📍 Local: Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego.

🏠 Endereço: Rua Pedro Amaral, 1282 - Parque Industrial

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (17) 99739-8710.

Texto: Rosicler Cristina Simão / Comunicação Social Prefeitura de Rio Preto