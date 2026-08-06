Mutirão de empregos tem 100 vagas abertas em Rio Preto

A Setpar realiza, na próxima terça-feira, dia 11 de agosto, às 8h, um mutirão de empregos para reforçar suas equipes de obras em Rio Preto. A ação acontece na rua dos Terapeutas Ocupacionais, nº 1.700, reunindo oportunidades para profissionais de diferentes áreas da construção civil.

Ao todo, serão disponibilizadas 113 vagas, distribuídas entre os cargos de ajudante geral (48 vagas), pedreiro (48 vagas), encanador (10 vagas) e eletricista (7 vagas).

A iniciativa faz parte do plano de expansão da empresa e busca fortalecer o quadro de colaboradores, oferecendo oportunidades para profissionais que desejam ingressar ou crescer no setor da construção civil.

Os interessados devem comparecer ao local no dia e horário informados, portando carteira de trabalho e currículo atualizado, para participar do processo seletivo.

Serviço

Mutirão de Empregos Setpar

Data: 11 de agosto

Horário: 8h

Local: Rua dos Terapeutas Ocupacionais, 1700 – Setparque Horizonte - São José do Rio Preto

Vagas: