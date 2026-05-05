Ministro lista ‘fatores’ contra governo

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse na segunda-feira, 4, que há um conjunto de “fatores difíceis” que estariam por trás da insatisfação da população com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sustentou que cabe às autoridades entenderem os motivos do descontentamento.

“A questão do endividamento pode pegar, a taxa de juros acho que pega um pouco e a segurança pública pega um pouco. Tem uma oposição muito forte, muito renhida, muito presente nas redes sociais. Então, acho que tem um conjunto de fatores difíceis”, disse o ministro, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

O titular da Fazenda admitiu a possibilidade de “alguma crise” mundial no horizonte futuro e citou especificamente uma turbulência financeira global envolvendo as empresas de tecnologia. “Elas têm uma valorização hoje nos mercados que é muito acima do que a gente consegue apurar em termos de produtos, serviços. Tem muita gente preocupada; há uma alavancagem brutal em três, quatro empresas, e isso pode gerar uma crise para o sistema financeiro”, analisou o ministro.