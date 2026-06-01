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AGRONOTÍCIAS

Média diária de vendas de etanol em abril tem aumento de 15,26%

Comercialização totalizou 1,75 bilhão de litros em abril

por Mauricio Picazo Galhardo
Publicado há 6 horasAtualizado há 6 horas
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ETANOL

No mês de abril, a quantidade total de etanol comercializado pelas instalações do Centro-Sul alcançou 2,74 bilhões de litros, sendo 985,68 milhões de litros de etanol anidro e 1,76 bilhão de litros de etanol hidratado. No mercado interno, a média diária de vendas em abril apresentou um aumento de 15,26% em comparação a março, totalizando 1,75 bilhão de litros. Na avaliação quinzenal, a venda do biocombustível por dia útil atingiu 91,2 milhões de litros na segunda quinzena de abril, registrando crescimento de 26,1% ante a comercialização observada no início de março, quando as unidades produtoras entregaram 72,3 milhões de litros por dia.

CITRICULTURA PROCEDIMENTOS

O Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) divulgou a Resolução SAA 32/26, que estabelece novas diretrizes que os agricultores devem seguir para evitar e controlar o Greening, uma doença que representa um risco para a citricultura global. Esta Resolução leva em conta a Portaria do Ministério da Agricultura e Abastecimento, que visa fortalecer a gestão estadual e definir as atribuições que devem ser implementadas pela Defesa Agropecuária.

AGROPECUÁRIA PAULISTA

Em março de 2026, o setor agropecuário paulista registrou uma redução no número de empregos formais e uma diminuição de 2,3% no total de postos de trabalho ativos em relação ao ano anterior, conforme o Relatório Mensal de Acompanhamento dos Empregos Formais, elaborado pelo Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), com dados do Novo Caged.

TRIGO/CEPEA

Os preços do trigo continuam a subir continuamente. Pesquisadores do Cepea apontam que essa tendência é impulsionada por uma oferta limitada durante este período de entressafra e pela cautela dos vendedores, em razão dos possíveis efeitos do El Niño no Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, o preço médio por tonelada superou a marca de R$ 1.300, voltando aos níveis nominais observados em agosto de 2025.

ALFACE/CEPEA

A colheita de alface para a safra de verão 2025/26 está chegando ao fim, com o término esperado para as próximas semanas e a transição para a temporada de inverno de 2026. No entanto, as margens de lucro se tornaram bastante restritas devido à queda nos preços das variadas versões. Em Ibiúna (SP), os preços médios para alface crespa e americana nesta temporada 25/26 estão significativamente abaixo dos níveis do ciclo 2024/25.

CEAGESP/57 ANOS

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, conhecida como CEAGESP, é uma entidade pública federal que se relaciona com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ou MDA. Este órgão foi criado em 31 de maio de 1969, a partir da união do Centro Estadual de Abastecimento, ou CEASA, e da Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, chamada CAGESP, ambas mantidas pelo governo estadual. Desde 2023, faz parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

COOPERATIVISMO

No dia 29 de abril, a Cooperflora recebeu um grupo de 17 membros da CAISP, a Cooperativa Agrícola do Interior de São Paulo, acompanhados pelo gerente geral Trond Vidar Larsen. Essa visita foi uma imersão focada na troca de saberes e experiências relacionadas à gestão cooperativa e aos modelos de negócios. O encontro foi organizado para demonstrar como a Cooperflora integra seus fundamentos operacionais e estratégicos, desde a criação do negócio até a implementação em diferentes setores.

REDUÇÃO DE CUSTOS

O Brasil tem se consolidado como um dos principais exportadores de frutas no mundo. De acordo com a Abrafrutas, o setor gerou mais de US$ 1,45 bilhão em exportações em 2025, com um volume que superou 1,28 milhão de toneladas enviadas ao exterior, o que representa um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. As frutas mais destacadas nesse cenário incluem mangas, melões, uvas, limões e mamões. (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista