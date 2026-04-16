Governo anuncia mudanças no Minha Casa, Minha Vida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu ministros e representantes do setor de construção civil nesta quarta-feira, 15, no Palácio do Planalto, para anunciar novas medidas para o setor. O principal anúncio foi o aporte de R$ 20 bilhões do Fundo Social para o Minha Casa, Minha Vida. Com isso, o orçamento do programa de habitação vai a R$ 200 bilhões, anunciou o ministro. As mudanças já haviam sido aprovadas em março pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O ministro confirmou o aumento do teto para aquisição dos imóveis na Faixa 3 e na modalidade Classe Média do programa habitacional. O Faixa 3 contemplará imóveis de até R$ 400 mil e o Classe Média, até R$ 600 mil.

Os limites de renda para as diferentes faixas também foram ajustados. Agora, a Faixa 1 será para quem tem renda de até R$ 3,2 mil; a Faixa 2, para quem ganha de R$ 3.201 a R$ 5 mil. A Faixa 3, de R$ 5.001 a R$ 9,6 mil; e o Classe Média, até R$ 13 mil.

O ministro das Cidades também anunciou mudanças no Reforma Casa Brasil. O público foi ampliado: agora, poderão ter direito às linhas de crédito quem ganhar até R$ 13 mil, e não o limite de R$ 9,6 mil.

Os juros do Reforma Casa Brasil também serão reduzidos. Para quem ganha até R$ 3,2 mil, os juros passarão de 1,17% ao mês para 0,99%. Para quem ganha mais de R$ 3.200, os juros passarão de 1,95% para 0,99% ao mês. A amortização passou a ter um prazo de 72 meses (antes eram 60). O ticket máximo também foi elevado, de R$ 30 mil para R$ 50 mil.