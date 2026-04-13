Lima ácida Tahiti é tema de palestra em Bebedouro

LIMA ÁCIDA TAHITI

A lima ácida 'Tahiti' — uma das frutas mais produzidas no Brasil — apresenta sazonalidade definida, com maior oferta no primeiro semestre e menor produção, porém com preços mais elevados no período de julho a novembro. Nesse contexto, o manejo e, principalmente, a escolha do porta-enxerto são fatores determinantes para o sucesso da cultura, influenciando produtividade, vigor, qualidade dos frutos, resistência a doenças e tolerância ao déficit hídrico, o assunto foi tema da palestra da pesquisadora do Instituto, Mariângela Cristofani Yaly no 26º Dia do Limão Tahiti e a 7ª Expolimão, (9/4), em Bebedouro, SP.

ROTAS RURAIS - 7 ANOS

Na última semana de março, a coordenadora do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), Priscilla Fagundes, visitou a sede do Google na capital paulista para celebrar os sete anos de cooperação do programa Rotas Rurais. A parceria, iniciada em março de 2019, vem resolvendo um dos maiores gargalos do campo: a falta de endereçamento oficial em áreas remotas.

NOVA FRONTEIRA PARA O AGRO PAULISTA

O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que já entra em vigor no dia 1º de Maio, representa um marco histórico para a economia brasileira e, em especial, para o agronegócio de São Paulo, principal potência produtiva e exportadora do país. Após mais de duas décadas de negociações, o tratado abre acesso preferencial a um mercado de cerca de 720 milhões de consumidores, com redução gradual de tarifas e diminuição de barreiras comerciais.

MANGA

Na semana passada, pela primeira vez após dois meses, o preço da manga palmer apresentou uma leve reação em todo o território nacional. De acordo com o Hortifrúti/Cepea, a oferta restrita e o aumento da procura pela fruta deram impulso às cotações. Segundo pesquisadores do Hortifrúti/Cepea, apesar da valorização, não é possível assegurar que as próximas semanas mantenham a tendência de avanço.

CONSERVAÇÃO DO SOLO

Cuidar do solo é cuidar da vida. Com esse propósito, técnicos das Casas da Agricultura ligadas à CATI Regional Fernandópolis participaram de uma capacitação, no dia 31 de março, sobre o Boletim 100, publicação técnica do Instituto Agronômico (IAC) – referência na área de conservação do solo -, reforçando práticas sustentáveis que impactam diretamente a produtividade agrícola e a preservação dos recursos naturais.

PREVISÃO CLIMÁTICA: ABRIL

Prognóstico agroclimático para o período de abril, maio e junho de 2026. Região Sudeste, a previsão climática indica acumulados de chuva abaixo da média climatológica em São Paulo com destaque para áreas ao sul de São Paulo, onde são previstos volumes de chuva até 13 50 mm abaixo da média. Nas demais áreas da região deve predominar um padrão próximo ou levemente acima da média climatológica.

ABERTURA DE NOVO MERCADO

Representantes da Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) participaram, de auditoria realizada pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF) de Cuba que através de dois representantes, Rafael Antonio Dortas Perez e Ines Graciela Diaz Aquino, está no Brasil para verificar sistemas de produção vegetal – produção e consolidação - com vistas a abertura de novo mercado e possível importação, no caso de São Paulo, da lima ácida tahiti e também da laranja.

CONSELHO SUPERIOR DO AGRONEGÓCIO

Uma nova reunião do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag) da Fiesp contou com a participação de membros do Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex) da entidade e de representantes da agroindústria brasileira para analisar os reflexos da crise entre Irã e EUA/Israel. A senadora Tereza Cristina, presidente do Cosag, destacou que o Oriente Médio é um destino estruturante para a produção brasileira e alertou para a escalada de custos causada pela tensão internacional, que ameaça pressionar para cima a inflação no Brasil. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista.