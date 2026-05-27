IPCA-15 sobe 0,62% em maio, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — 15 (IPCA-15) subiu 0,62% em maio, após ter avançado 0,89% em abril, informou nesta quarta-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o IPCA-15 registrou um aumento de 3,02% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 4,64%, ante taxa de 4,37% até abril.

A mediana das estimativas medida pelo Projeções Broadcast para o IPCA-15 apontava para alta de 0,56% em maio. Em 12 meses, a mediana indicava aceleração para 4,59%, acima do teto da meta de inflação (4,5%) e da alta de abril (4,37%).

Em maio, os preços de alimentação e bebidas aumentaram 1,38%, após alta de 1,46% em abril. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,30 ponto percentual para o IPCA-15, que subiu 0,62% no mês.

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve alta de 1,73% em maio, após ter avançado 1,77% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,51%, ante alta de 0,70% em abril.

Já os preços de transportes caíram 0,33% em maio, após alta de 1,34% em abril. O grupo deu uma contribuição negativa de 0,07 ponto percentual para o IPCA-15, que subiu 0,62% no mês.

Os preços de combustíveis tiveram queda de 1,47% em maio, após avanço de 6,06% no mês anterior. A gasolina caiu 1,32%, após ter registrado alta de 6,23% em abril, enquanto o etanol recuou 2,73% nesta leitura, após alta de 2,17% na última.

PRESSÃO

Oito dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram altas de preços em maio.

A única deflação ocorreu em Transportes, recuo de 0,33% e impacto de -0,07 ponto porcentual.

Os aumentos foram registrados em Alimentação e Bebidas, alta de 1,38%, impacto de 0,30 ponto porcentual; Habitação, alta de 1,03% e impacto de 0,15 ponto porcentual; Vestuário, elevação de 0,36% e impacto de 0,02 ponto porcentual; Artigos de Residência, alta de 0,21% e impacto de 0,01 ponto porcentual; Saúde e Cuidados Pessoais, aumento de 1,05% e contribuição de 0,14 ponto porcentual; Comunicação, alta de 0,36%, impacto de 0,02 ponto porcentual; Despesas Pessoais, aumento de 0,50%, impacto de 0,05 ponto porcentual; e Educação, alta de 0,01% e impacto de 0,00 ponto porcentual.

REGIÕES

O resultado geral do IPCA-15 em maio foi decorrente de altas de preços em todas as 11 regiões pesquisadas.

A maior taxa foi registrada em Goiânia, alta de 1,41%. O resultado mais brando ocorreu em Brasília, aumento de 0,33%.