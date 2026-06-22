Intercâmbio Brasil-China no agronegócio tem início

INTERCÂMBIO TÉCNICO COM A CHINA

Começou dia 15/6, o Intercâmbio Técnico envolvendo cooperativas do Ramo Agro na China. A iniciativa busca promover a inovação, fortalecer parcerias internacionais e explorar práticas sustentáveis no cooperativismo paulista. A solenidade de abertura foi conduzida pelo presidente do Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande, acompanhado pelo Embaixador Honorário do Cooperativismo Paulista, Guilherme Piai. Durante o evento inaugural, Piai assinou um termo de compromisso com Del Grande em prol do fortalecimento do cooperativismo.

MILHO, AMENDOIM E MANDIOCA

Com, as tradicionais festas juninas tomam conta do calendário, trazendo muita animação com danças, bandeirinhas e uma diversidade de pratos típicos. Entre os protagonistas dessa celebração estão três ingredientes essenciais da culinária brasileira: milho, amendoim e mandioca. Além de potencializarem o sabor das receitas, esses alimentos são ricos em nutrientes que oferecem inúmeros benefícios à saúde. Utilizados em delícias como canjica, bolo de fubá, pé-de-moleque, paçoca, tapioca e mandioca cozida, mostram sua versatilidade, garantindo sabor e contribuição para uma alimentação equilibrada durante todo o ano.

IAC COMEMORA 139 ANOS

Em junho, o Instituto Agronômico (IAC) comemorou 139 anos de existência com uma marca significativa no campo da inovação científica para o setor sucroenergético. A instituição conquistou a patente de uma nova ferramenta biotecnológica que aumenta a produção de biomassa vegetal e otimiza sua composição para processos industriais de conversão em biocombustíveis avançados. Nomeada "Cassete de superexpressão do gene SHINE para produção de plantas com aumento de biomassa e alteração da mesma, seus usos e métodos", a tecnologia reforça o compromisso contínuo do IAC com a ciência e inovação desde sua fundação por D. Pedro II em 27 de junho de 1887.

PLANO SAFRA 2025/2026 EM SÃO PAULO

Em apenas 11 meses do Plano Safra 2025/2026, os produtores rurais de São Paulo movimentaram R$ 29,7 bilhões em crédito rural. Isso corresponde a 9,5% do volume total liberado no país, colocando o estado como o quinto maior tomador de recursos agrícolas no território brasileiro. Esses dados foram divulgados em relatório do Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) com base nas informações do Banco Central.

ANTIMICROBIANOS E RASTREAMENTO

A União Europeia interrompeu a importação de carnes e outros produtos de origem animal provenientes do Brasil devido à ausência, dentro do prazo estipulado, das garantias documentais que comprovem o controle do uso de medicamentos antimicrobianos na criação de animais. O bloco europeu demanda o cumprimento de rigorosos padrões sanitários, que incluem a proibição do uso de determinados medicamentos veterinários em animais destinados ao abate, especialmente substâncias empregadas para promover o crescimento. De acordo com a EuroNews, produtores brasileiros utilizam essas substâncias para acelerar o ganho de peso dos animais, visando aumentar os lucros. Conforme informado pelo DatamarNews, a decisão da UE se baseia na dificuldade do Brasil em garantir a rastreabilidade detalhada do ciclo de vida dos animais, um requisito imprescindível para atender às normas veterinárias europeias estabelecidas em 2019.

ENTREGA DO RELATÓRIO DE CITRICULTURA

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), por meio da Defesa Agropecuária, informa aos produtores de citros paulistas que o relatório referente ao Cancro/Greening foi submetido até 15 de julho. Os dados foram registrados na plataforma GEDAVE e incluiram os resultados das inspeções trimestrais realizadas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2026 nas plantas cítricas das propriedades. Essa iniciativa visa mapear a realidade dos pomares e reforçar o controle fitossanitário no estado. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista