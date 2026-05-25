Indústria da cachaça alerta para distorções

Representantes da indústria da cachaça lançam, nesta segunda-feira, 25, um manifesto alertando para possíveis distorções no Imposto Seletivo (IS). O documento, que reúne o apoio de produtores e entidades do setor, defende o uso de critérios técnicos, coerentes e isonômicos para a tributação de bebidas alcoólicas na regulamentação da reforma tributária.

Também conhecido como "imposto do pecado", o IS foi criado pela reforma tributária, mas, para entrar em vigor em 2027, conforme estabelecido pela própria reforma, precisa ter suas alíquotas regulamentadas.

O setor defende a proposta originalmente concebida pelo Poder Executivo, que seguia a lógica de combinar uma parte fixa do imposto, calculada com base na quantidade de álcool puro (parcela específica) presente na bebida, com uma parte proporcional ao valor do produto (ad valorem).