Incorporadora lança empreendimento vertical de alto luxo em Rio Preto

Menos de um ano após ingressar no segmento de alto padrão com o lançamento do Hacienda Esmeralda, loteamento fechado que já comercializou mais de 80% de suas unidades, a Costantini Incorporadora iniciou uma nova etapa de sua atuação em Rio Preto com o lançamento do Casa Paulistano, nesta quinta-feira, 30.

O projeto foi apresentado durante a mostra "Casa Paulistano: um olhar sobre a arquitetura e design brasileiro", no Espaço Costantini Experience, que convida o público a conhecer as referências arquitetônicas, de design e de brasilidade que inspiraram o empreendimento.

Localizado no bairro Jardim Paulistano, a poucos metros do Shopping Iguatemi, o Casa Paulistano propõe um novo olhar sobre o morar ao trazer o conceito de residências suspensas. O empreendimento reúne apenas 68 apartamentos, com plantas de 204 m² a 475m², com opções de quatro suítes ou três suítes, projetados para oferecer a amplitude e o conforto de uma casa, aliados à praticidade, à segurança e aos serviços de um edifício de alto padrão, além de contarem com 3 ou 4 vagas de garagem, garantindo mais praticidade e conforto para a rotina da família. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 240 milhões e R$ 100 milhões em investimentos em obras, o empreendimento reforça a aposta da Costantini Incorporadora no segmento de luxo vertical em São José do Rio Preto.

A chegada do Casa Paulistano acompanha um momento de evolução do mercado imobiliário de alto padrão em São José do Rio Preto, explica Val Ferreira, Diretora Comercial e de Marketing da Costantini Incorporadora.

“Nos últimos anos, a cidade consolidou-se como um dos principais polos econômicos e de serviços do interior paulista, atraindo um público que busca empreendimentos capazes de reunir sofisticação, localização estratégica e qualidade de vida. Nesse cenário, cresce a demanda por projetos que vão além da entrega de um imóvel e oferecem experiências alinhadas ao novo conceito de luxo, baseado em exclusividade, bem-estar e personalização”.

Localizado em uma das regiões de maior desenvolvimento de São José do Rio Preto, o Casa Paulistano propõe um contraste entre a movimentação da cidade e a experiência de um refúgio urbano. A arquitetura inspirada na brasilidade, aliada ao paisagismo, ao uso de materiais naturais e aos interiores assinados, cria ambientes voltados ao conforto, à privacidade e à conexão com a natureza, traduzindo uma nova forma de viver o alto padrão.