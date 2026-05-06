Grupo Pão de Açúcar conclui renegociação

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) concluiu a renegociação de sua dívida com credores no âmbito da recuperação extrajudicial, em um movimento que reduz a pressão de caixa no curto prazo e melhora o perfil financeiro da companhia. O acordo contou com a adesão de 57% dos credores não operacionais, acima do mínimo legal, e inclui dois anos de carência, alongamento relevante de prazos e redução do custo financeiro.

Com a operação, o GPA estima uma redução de mais de R$ 2 bilhões no endividamento e um alívio de caixa superior a R$ 4,5 bilhões nos próximos anos, ampliando a previsibilidade financeira e a capacidade de execução. A reestruturação envolve cerca de R$ 4,6 bilhões em dívidas e estruturada em três frentes, combinando alongamento, conversão em capital e desconto para parte dos credores.

Para os credores apoiadores, a companhia estruturou uma emissão de aproximadamente R$ 2,6 bilhões, sendo R$ 1,5 bilhão em debêntures com dois anos de carência e amortização entre 2028 e 2031, com pagamentos de 4% em 2028, 4% em 2029, 16% em 2030 e 76% em 2031. Outro R$ 1,1 bilhão corresponde a instrumentos conversíveis em ações, com janelas de conversão previstas no primeiro semestre de 2027, 2029, 2030 e 2031.

A adesão pela estrutura está condicionada à concessão de novos recursos à companhia, com exigência de aporte mínimo equivalente a 20% da exposição de cada credor, em operações como capital de giro, risco sacado ou novas debêntures. O GPA busca levantar cerca de R$ 200 milhões adicionais para reforço de liquidez no curto prazo.