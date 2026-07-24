Governo renova subvenção para a gasolina por 30 dias

O Ministério da Fazenda informou que o ministro Dario Durigan assinou nesta quinta-feira, 23, uma portaria que renova, por mais 30 dias, a subvenção de R$ 0,44 por litro para a gasolina.

A nova portaria entra em vigor em 26 de julho e mantém o mesmo valor previsto na norma anterior, cuja validade termina em 25 de julho.

Já a subvenção ao diesel, fixada em R$ 1,12 por litro por medida provisória, havia sido prorrogada em 16 de julho por mais 60 dias e permanece em vigor.

A decisão dessa quinta representa uma mudança de rumo em relação ao plano traçado pelo governo no fim de junho. Na ocasião, Durigan anunciou o início da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis após a queda das cotações internacionais do petróleo e chegou a afirmar que a subvenção de R$ 0,44 por litro da gasolina seria a próxima a ser reduzida ou extinta.

Antes disso, o governo já havia encerrado uma subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel. O plano, porém, foi adiado diante da volta da volatilidade no mercado internacional de petróleo, com a continuidade do conflito envolvendo o Irã e os Estados Unidos.

As subvenções foram anunciadas pelo governo em maio, no auge da escalada das tensões no Oriente Médio, quando o conflito provocou forte alta das cotações internacionais do petróleo e elevou o risco de repasses aos preços dos combustíveis. A medida foi apresentada como uma ação emergencial para amortecer o impacto sobre consumidores e garantir o abastecimento.