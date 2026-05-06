Friboi lança programa para formação de jovens lideranças no interior de SP

A Friboi, da JBS, anuncia a abertura de uma iniciativa estratégica voltada à formação de primeira liderança nas áreas de produção e manutenção industrial da marca. No estado de São Paulo, a iniciativa conta com quatro oportunidades distribuídas nas unidades de Lins e Barretos. As inscrições podem ser feitas online até 22 de maio de 2026 no portal de carreiras da JBS neste link: https://friboidesenvolve.gupy.io/.

O programa oferece 62 vagas distribuídas em diversas fábricas pelo país e é voltado a profissionais com até dois anos de formados em curso superior. Além de São Paulo, há ainda oportunidades nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Rondônia.

Os participantes do programa terão uma jornada de desenvolvimento com duração total de 18 meses, composta de 12 meses de aprendizado na prática, seguidos por seis meses de supervisão compartilhada, com a possibilidade de efetivação dos participantes em posições de liderança após conclusão do ciclo.

A estrutura de capacitação utiliza a metodologia de aprendizado 70-20-10. Nesse modelo, 70% do conhecimento é obtido por meio de vivência prática e job rotation, 20% via aprendizado social e troca de experiências com equipes e diretores, e 10% por meio de treinamentos estruturados e workshops.

Para as vagas de produção, o foco está nos graduados em Engenharia (Alimentos, Agronômica ou Produção), Zootecnia, Medicina Veterinária e Gestão Industrial. Para a área de manutenção, as oportunidades contemplam formados em Engenharia Eletricista, Mecânica, Mecatrônica, Química, Automação ou Manutenção Industrial.

"Nosso compromisso com o desenvolvimento de pessoas é o principal diferencial competitivo do negócio. Buscamos acelerar talentos com alto potencial, preparando líderes capazes de atuar com excelência e contribuir de forma sustentável para o futuro da organização", afirma Wanderson Costa, Diretor de RH da Friboi.

O processo seletivo é composto de seis etapas, incluindo testes, avaliações técnicas de resolução de problemas de produção ou diagnóstico de manutenção, e entrevistas com comitês locais e corporativos.