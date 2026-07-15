Fertilizantes mais caros

A mais recente escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã — que envolve o estreito de Ormuz — volta a preocupar os agricultores brasileiros com a possível disparada de preços dos fertilizantes. O risco é ainda maior com a temporada de plantios de grãos, na região do Noroeste paulista e em outros estados brasileiros, especialmente com os fertilizantes que passam pelo Golfo Pérsico para chegar ao País. Os preços dos insumos agrícolas que vinham caindo nos últimos meses, diante da expectativa de um acordo de paz no Oriente Médio, colocam as indústrias e os produtores rurais em alerta sobre novos aumentos para o setor. Hoje, o Brasil importa 90% de fertilizantes químicos de países do Oriente Médio, essenciais para as safras no campo.

Pecuária

Aumenta a pressão dos frigoríficos de carne bovina para o governo federal proibir o uso de antimicrobianos na cadeia da pecuária brasileira. A medida sobre a proibição dos medicamentos nos animais já está em estudo pelo governo do Brasil e poderá sinalizar a negociação com a União Europeia (UE) no contexto da exportação de carne bovina. Em maio, a UE retirou o Brasil da lista de países aptos a exportar produtos de origem animal ao bloco, a partir de 03 de setembro. Porém, pecuaristas e associações de criadores de gado de corte criticaram a proibição de medicamentos veterinários e alegam que a medida do bloco europeu está ligada às exigências comerciais de mercado.

Safra de grãos

A produção de grãos da safra 2025–2026 está estimada em 360,1 milhões de toneladas, volume 2,2% superior ao registrado na temporada passada, representando um acréscimo de 7,8 milhões de toneladas de grãos a serem colhidos. O resultado reflete a maior área destinada para o cultivo de grãos no país, projetada em 83,5 milhões de hectares, enquanto a produtividade média nacional das lavouras deve se manter estável, prevista em 4,3 mil quilos por hectare. Os dados foram divulgados nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), após um ajuste nas estimativas de volumes de grãos como o milho e a soja. Esse ajuste ocorre pelo fato de que, no período de realização da pesquisa da Conab, as culturas de primeira safra, com exceção do milho e do algodão, já haviam concluído a colheita.

Bovinos de leite

A Associação de Produtores Rurais de Potirendaba (Asprup) convida pecuaristas, trabalhadores e estudantes do setor da pecuária de leite a participarem do curso gratuito com o tema “Diagnóstico e prevenção da mastite”. O curso, que teve início ontem no clube Icaraí de Potirendaba, aborda nesta quinta-feira, 16, entre 9h e 15h30, assuntos da bovinocultura de leite. O objetivo, segundo os organizadores, é discutir a prevenção e o diagnóstico da mastite bovina, uma inflamação do tecido da glândula mamária das vacas, que compromete a saúde do animal e a produção leiteira. As palestras são coordenadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Rural de Rio Preto.