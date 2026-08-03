Fecomercio espera alta de 0,7%

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) espera alta de 0,7% para as vendas do varejo paulista em agosto, com receita maior em R$ 567 milhões em relação ao mesmo período do ano passado.

A expectativa é de que os segmentos de farmácias e perfumarias e lojas de vestuário, tecido e calçados liderem as vendas no mês, por influência do Dia dos Pais. Farmácias e perfumarias devem faturar 3,7% a mais do que em agosto do ano passado, enquanto as lojas de roupas devem registrar avanço de 1,7%, por essa mesma base de comparação.

Em contrapartida, a entidade espera queda nas vendas de bens duráveis, como móveis e decoração (-1,3%) e eletroeletrônicos (-0,8%). “Para muitos consumidores, entrar em outra nova dívida, ainda que de curta duração, é praticamente impossível”, afirma.

A FecomercioSP considera que, a despeito da perspectiva de alta no período, a avaliação é de que o avanço nas vendas será mais tímido, em um cenário de endividamento em alta e juros elevados, que devem segurar o consumo das famílias neste ano.

“Ainda que haja o respiro do mercado de trabalho aquecido, o contexto tende a fazer as pessoas retraírem o consumo”, diz a entidade.

Além disso, a FecomercioSP chama atenção para a base estatística de comparação. “Desde a pandemia, segmentos do varejo têm experimentado crescimento quase ininterrupto de faturamento, dos quais alguns chegaram a bater recordes de receitas em 2025”, observa.

E-COMMERCE

Pesquisa da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom) aponta que o Dia dos Pais de 2026 deve movimentar R$ 10,56 bilhões no varejo digital.

O estudo indica que o valor representa um avanço em relação aos R$ 9,53 bilhões registrados no ano passado, com estimativa de crescimento de 10,81% nas vendas, passando de R$ 1,03 bilhão em 2025 para R$ 1,19 bilhão em 2026.