A 63ª edição da Expo Rio Preto começa no sábado, dia 1º, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, com programação que reúne público da agropecuária e palestras técnicas de inovações do setor. Na etapa Gado de Corte serão realizados campeonatos, julgamentos e leilões, a partir do dia 1º até o dia 9. No total serão 11 raças de bovinos de corte e de leite. Para a fase Gado Leiteiro, a competição acontece entre os dias 12 a 16 de agosto. Além dos bovinos, a Expo reúne animais ovinos (cordeiros) e equinos da raça mangalarga. “A 63ª Expo mostra a força do agronegócio da região e envolve o produtor que vem em busca de negócios, mas também oferece amplo espaço de convivência e lazer para a população”, afirmou a secretária municipal de Agricultura, Carina Ayres. A feira termina no dia 16 de agosto.

Proteínas animais

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) apresentou nesta terça-feira, dia 28, projeções para os setores de proteína animal em 2026 e 2027. As estimativas apontam crescimento da produção, das exportações e do consumo interno de carnes de frango e suína nos próximos dois anos, enquanto o segmento de ovos deve manter a expansão da produção, mas com retração das exportações em 2026. De acordo com o estudo, a produção de carne de frango poderá crescer até 5,6% neste ano. Para a carne suína, aumento de 5%, enquanto a produção de ovos deverá avançar até 4,1%. No comércio internacional, os embarques de carne de frango e carne suína poderão crescer até 10,3% e 5,9%. “As projeções indicam crescimento da produção e do consumo per capita das três proteínas. Também teremos maior disponibilidade interna de carne de frango e carne suína, simultaneamente ao avanço das exportações dos dois setores”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Mapeamento em usina

A usina multinacional do setor sucroenergético, Tereos, com unidades na região do Noroeste paulista avança na estruturação de um novo modelo de manejo agrícola baseado no mapeamento detalhado dos solos de áreas da empresa. Foram mapeados mais de 160 mil hectares, com a identificação de 501 tipos de solo, o que resulta em decisões mais precisas de preparo, plantio e colheita da cana-de-açúcar. O projeto também apoia o planejamento varietal das áreas, permitindo direcionar o plantio das variedades mais adequadas para cada condição de solo de acordo com a época de colheita. Segundo a companhia, a iniciativa integra um conjunto de práticas de agricultura regenerativa já adotada nas últimas safras e impulsiona modelos mais eficientes, sustentáveis e alinhados às características de cada ambiente produtivo.

Açúcar

Os preços do açúcar cristal branco seguiram oscilando no mercado paulista, nos últimos dias. Segundo o Cepea, os compradores aguardam baixas nos valores diante da expectativa de aumento da disponibilidade do produto. No campo, os pesquisadores avaliam que o fenômeno climático El Niño tende a ser, em grande parte, favorável à cana na região Centro-Sul do País, com as chuvas que devem beneficiar o desenvolvimento dos canaviais e a produtividade das safras 2026 e 2027. Por outro lado, o excesso de chuva pode atrasar a colheita e limitar o avanço do ATR, com os efeitos mais característicos do fenômeno esperados a partir de setembro.