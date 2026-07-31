A 63ª edição da EXPO Rio Preto começa neste sábado, 1º, com uma programação voltada ao fortalecimento da cadeia do agronegócio, reunindo pecuaristas, empresas, produtores rurais e prestadores de serviços em uma das principais feiras agropecuárias do Estado de São Paulo. O evento será realizado até 16 de agosto, dividido entre as etapas Corte e Leite, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, com entrada e estacionamento gratuitos.

Consolidada como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a segunda maior do Estado em número de animais, a EXPO deverá reunir aproximadamente 150 pecuaristas de diferentes regiões do país, além de expositores ligados à produção animal, tecnologia, serviços e máquinas agrícolas. A organização aposta na combinação entre negócios, difusão tecnológica e atrações voltadas ao público para ampliar o alcance do evento.

A programação técnica será um dos principais pilares da feira. Ao longo das duas etapas, serão realizados julgamentos de 11 raças bovinas, três raças ovinas e da raça equina Mangalarga, além do Torneio Leiteiro, voltado aos produtores da pecuária leiteira. Os bovinos Nelore, por exemplo, participarão da etapa final do Ranking Nelore Ouro, um dos principais circuitos nacionais de avaliação genética da raça.

Outra aposta da organização é o fortalecimento da capacitação técnica dos produtores. A programação das InterTech Agro reunirá palestras sobre pecuária de corte e leite, agroecologia, sustentabilidade, heveicultura, apicultura, aquicultura, avicultura e sucessão familiar, enquanto o Sistema Faesp/Senar-SP promoverá cursos voltados ao empreendedorismo rural e à qualificação profissional.

O ambiente de negócios também será ampliado pelo Espaço Origens, que reunirá 20 micro e pequenos produtores atendidos pelo Senar para comercialização de alimentos, artesanato e produtos regionais, além da participação de empresas fornecedoras de soluções tecnológicas para o setor agropecuário.

A feira contará ainda com cinco leilões distribuídos ao longo da programação, incluindo remates de gado de corte, equinos da raça Mangalarga, animais da raça Girolando e genética voltada às provas equestres, movimentando diferentes segmentos da pecuária nacional.

Segundo a secretária municipal de Agricultura e Abastecimento, Carina Ayres, a EXPO Rio Preto se consolidou como um ambiente de integração entre produtores, criadores, empresas e consumidores, fortalecendo o agronegócio regional e estimulando novos negócios.

Embora a vocação da feira seja voltada ao setor produtivo, a organização manteve uma extensa programação de entretenimento para ampliar o fluxo de visitantes. Entre as atrações previstas para o primeiro fim de semana estão shows de Clayton & Romário, Sérgio Reis e artistas regionais, além de atividades infantis, praça de alimentação, exposições de pequenos animais e apresentações culturais. Os shows terão entrada gratuita, com doação voluntária de um quilo de alimento não perecível destinado ao Fundo Social de Solidariedade.