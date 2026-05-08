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Evento em Rio Preto orienta estudantes sobre bolsas e carreira internacional

Encontro gratuito reúne especialista da University of the West of Scotland para orientar estudantes sobre bolsas, vistos e oportunidades acadêmicas internacionais

por Salomão Boaventura
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
Campus de Londres da University of the West of Scotland (UWS) (Divulgação)
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Campus de Londres da University of the West of Scotland (UWS) (Divulgação)
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Mais brasileiros estão trocando a ideia distante do intercâmbio por planos concretos de formação internacional. Impulsionada pela busca por fluência em outros idiomas, melhores oportunidades profissionais e experiências acadêmicas globais, a procura por universidades estrangeiras cresceu nos últimos anos — movimento que agora coloca São José do Rio Preto na rota de um roadshow internacional voltado a estudantes e profissionais interessados em estudar fora do País.

No sábado, 9, às 10h, a cidade recebe um encontro gratuito promovido pela University of the West of Scotland (UWS), instituição representada no Brasil pela especialista em educação internacional Carolina Dallana.

O evento será realizado na escola Five Rio Preto, localizada na rua Voluntários de São Paulo, 3470, Centro, e pretende orientar participantes sobre bolsas de estudo, escolha de cursos, processos de visto, possibilidades de trabalho durante a formação e planejamento de carreira internacional. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por formulário on-line.

Segundo Carolina, o interesse dos brasileiros por universidades estrangeiras deixou de ser uma tendência pontual e passou a fazer parte do planejamento profissional de muitos estudantes. “Essa mudança é clara e estratégica. Cada vez mais estudantes buscam formação internacional como forma de ampliar horizontes, adquirir fluência em outros idiomas e se destacar no mercado de trabalho global”, destaca.

Dados da Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio) reforçam o cenário. Levantamento do setor aponta que 74% das agências registraram aumento na procura por programas internacionais em 2024. Atualmente, mais de 110 mil brasileiros estudam fora do País.

A graduação internacional aparece entre os segmentos que mais avançam. Cerca de 36% dos estudantes brasileiros interessados em formação no exterior procuram cursos de graduação, setor que registrou crescimento aproximado de 50% nos últimos anos. As mulheres lideram esse movimento e representam cerca de 65% do público que planeja estudar fora.

Entre os destinos mais procurados pelos brasileiros, o Canadá segue na liderança, especialmente pela possibilidade de conciliar estudo e trabalho. Estados Unidos e Reino Unido permanecem fortes entre os interessados em graduação e pós-graduação, enquanto Portugal atrai estudantes pela facilidade do idioma e dos processos migratórios. Austrália, Irlanda e Nova Zelândia também vêm ampliando presença entre os destinos mais buscados.

A University of the West of Scotland, foco do encontro em Rio Preto, tem apostado em programas voltados à empregabilidade e à experiência prática internacional. O roadshow é voltado a estudantes, profissionais e interessados em ampliar possibilidades acadêmicas e profissionais fora do Brasil. As vagas são limitadas.