Evento 'educa' produtores sobre o cultivo de morango

MORANGO

Para educar os produtores de morango sobre as práticas corretas de manejo, especialmente em relação ao uso seguro de pesticidas nas áreas de Atibaia e Jarinu, a Defesa Agropecuária, em colaboração com a Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), ambos vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), realiza dia 6 de maio o evento "Dia de Campo do Morango". O morango é uma cultura suscetível que demanda um manejo fitossanitário rigoroso para controlar pragas, doenças fúngicas e ácaros, sendo comum o uso de pesticidas para mantê-la.





KITS INÉDITOS

O enfrentamento de incêndios em áreas florestais em São Paulo recebeu uma nova abordagem estratégica: o próprio local onde o fogo se origina. Em uma ação inovadora, o Governo do Estado começou a fornecer diretamente kits de combate a incêndios completos para agricultores de assentamentos, estabelecendo uma nova forma de prevenção no campo. Essa iniciativa foi formalizada através de uma resolução conjunta da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com a assinatura dos secretários na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto.





GESTÃO DA ÁGUA NO CAMPO

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) iniciou a programação do Fórum de Sustentabilidade para 2026, que neste ano tem como tema principal os recursos hídricos. O objetivo é promover discussões aprofundadas sobre a gestão, o uso e a preservação da água, considerando os desafios trazidos pelas mudanças climáticas e a crescente necessidade desse recurso vital para a produção agropecuária, a segurança alimentar e a conservação dos ecossistemas rurais.





CANA-DE-AÇÚCAR

O aumento na produtividade e a expectativa de uma ampliação na área cultivada levam a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a prever uma produção de cana-de-açúcar de 709,1 milhões de toneladas para a safra 2026/27. Se essa previsão se concretizar, representará um crescimento de 5,3% em comparação à safra anterior, tornando-se a segunda maior da série histórica da Companhia, superada apenas pelo volume colhido no ciclo de 2023/24.





ETANOL/CEPEA

A oferta crescente de etanol, impulsionada pela nova colheita de cana-de-açúcar 2026/27 e pelo aumento na oferta de biocombustível de milho, tem levado à diminuição dos preços tanto do etanol hidratado quanto do anidro, conforme indicam os especialistas do Cepea. Ademais, a queda na demanda intensifica essa tendência de redução, que é observada tanto no mercado spot de São Paulo quanto em diversas regiões do Centro-Sul.





SOROCABA

O governador, Tarcísio de Freitas, fez um anúncio , na Agrishow 2026, sobre a entrega de equipamentos agrícolas que irá beneficiar 13 cidades na área administrativa de Sorocaba, em um investimento total de R$ 4,6 milhões. De maneira abrangente, o Governo do Estado de São Paulo também proporcionou, através do projeto Patrulha Rural, 177 máquinas e ferramentas a 174 cidades no estado, com o intuito de impulsionar a produção agrícola e pecuária. As áreas contempladas foram Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas, Central, Franca, Itapeva, Marília, Região Metropolitana de São Paulo, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.





CEBOLA

O plantio da atual safra de cebolas está quase terminando. Todavia, devido às dificuldades financeiras que os agricultores estão enfrentando tanto na colheita de 2024 quanto na de 2025 em São Paulo, a safra atual em São José do Rio Pardo (SP) e Monte Alto (SP) deverá mostrar uma diminuição significativa na área cultivada. É importante destacar que os preparativos para o plantio começaram no final de fevereiro nessas regiões, mas foram prejudicados por chuvas, causando atrasos e complicações. Ainda assim, as atividades em campo já se encontram em estágio avançado, devendo se encerrar em maio. (Com informação de assessoria e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista