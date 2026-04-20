Evento discute abordagens sustentáveis no setor agrícola

CONSERVAÇÃO DO SOLO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

A Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo organizou o 17º Seminário sobre Conservação do Solo e Proteção dos Recursos Naturais em Campinas (SP). O encontro, que comemorou o Dia Nacional da Conservação do Solo, atraiu aproximadamente 150 participantes, incluindo profissionais, cientistas e agricultores, para discutir abordagens sustentáveis e ações que tenham um impacto direto no setor agrícola.

... O SITIO QUE VOLTOU A SORRIR

No evento foi lançada a cartilha educativa "O Sítio que voltou a Sorrir", que narra a história envolvendo as personagens Carlota, Erosildo e Conservaldo. O lançamento da cartilha de solos é um sonho antigo de todos os, servidores da Defesa Agropecuária e a cartilha certamente vai alcançar muitas crianças.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SP

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deu seu consentimento ao Projeto de Lei nº 272/2026, que atualiza as diretrizes do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, que é o principal meio de financiamento do setor no estado. Apresentada pelo governador Tarcísio de Freitas, a iniciativa revisa a regulamentação do Fundo para aumentar sua eficiência na administração, supervisão e monitoramento dos recursos destinados a agricultores, criadores de gado e pescadores artesanais.

AGRONEGÓCIO PAULISTA

Durante os três primeiros meses de 2026, o setor agropecuário de São Paulo demonstrou um desempenho notável nas transações internacionais, alcançando um saldo positivo de US$ 4,49 bilhões. Esse resultado foi favorecido por exportações que atingiram a marca de US$ 6,03 bilhões, em comparação com importações que totalizaram US$ 1,54 bilhão. Nesse intervalo, o segmento foi responsável por 38,5% do total das exportações do estado, enquanto as importações corresponderam a 7,4% do total estadual.

ENCONTROS REGIONAIS

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) iniciou em 9 de abril uma sequência de Encontros Regionais de Liderança em Mogi Mirim e Cerquilho. Em Cerquilho, estiveram presentes 26 sindicatos. Adriana Menezes, presidente do Sindicato de Itu e que também foi uma das representantes da Comissão Semeadoras do Agro no encontro, elogiou os resultados iniciais do Projeto Integrar.

1º CONCURSO BRASILEIRO DE SUCO DE UVA

O esforço colaborativo nas pesquisas da APTA REGIONAL e seus parceiros resultou em mais uma conquista de qualidade para São Paulo. O suco feito a partir das uvas cultivadas no vinhedo agroecológico da Unidade de São Roque, um órgão de pesquisa associado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), conquistou a Medalha de Platina no 1º Concurso Brasileiro de Suco de Uva.

SICRED DEXIS

A Sicredi Dexis deu início, em Piracicaba, a um programa presencial chamado Formação Avançada em Agronegócio, focado na capacitação de produtores rurais associados que desejam aprimorar a gestão de suas propriedades com uma abordagem estratégica, sustentável e centrada nas pessoas. Este projeto conta com o suporte do Sescoop/SP e uma parceria acadêmica com a Esalq/USP, através da Fealq. A aula de abertura ocorreu no anfiteatro Prof. Raul Dantas D'Arce, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, reunindo produtores de diversos tamanhos — desde pequenos até grandes — para uma introdução ao tema "Gestão Financeira para o Produtor Rural", apresentada pelo diretor executivo da cooperativa, David Conchon.

FATORES PSICOSSOCIAIS

Desde o ano anterior, a CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) instituiu um Grupo de Trabalho (GT) para a Detecção e Administração dos Riscos Psicossociais. Este grupo visa mapear, reconhecer, sugerir medidas e gerenciar elementos psicossociais no local de trabalho. Serão abordados temas como estresse mental, interações sociais, assédio e circunstâncias que possam afetar a saúde mental dos colaboradores. (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista.