EUA voltam a mirar tarifas à China

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o governo poderá impor sanções a modelos chineses de inteligência artificial (IA) caso seja comprovado o uso de propriedade intelectual roubada no desenvolvimento da tecnologia. Em entrevista à Fox Business nesta terça-feira, 21, Bessent disse que autoridades americanas identificaram “marcas d'água” dos EUA em modelos chineses e que o tema será investigado nas próximas semanas.

“O que precisamos saber é se os modelos chineses estão usando materiais roubados”, afirmou. Segundo ele, Washington apoia o desenvolvimento de modelos de código aberto, mas “não o roubo de propriedade intelectual”.

As declarações ocorrem em meio aos preparativos para um diálogo entre Estados Unidos e China sobre IA, previsto para setembro, segundo a Reuters, após entendimento entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

Na política comercial, Bessent defendeu as tarifas impostas ao Canadá, classificando-as como uma medida de "reciprocidade". Segundo ele, o país vizinho mantém práticas "altamente discriminatórias" contra produtos americanos, especialmente nos setores de laticínios, bebidas alcoólicas e outras bebidas.

Em relação ao Irã, o secretário afirmou que a China reduziu em cerca de 40% as compras de petróleo iraniano.