Etec Philadelpho faz Plantão de Imposto de Renda em Rio Preto
Ação visa oferecer orientação gratuita à população no preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física 2026
A Etec Philadelpho Gouvêa Netto, de Rio Preto, promove neste sábado, 18, uma ação social para oferecer orientação gratuita à população no preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física 2026.
A consultoria será prestada por estudantes do técnico de Contabilidade, sob a supervisão dos professores do curso. Para participar, basta doar 1 litro de leite que será destinado à casa de repouso Lar de Betânia.
Os interessados devem levar os comprovantes de rendimentos referentes ao ano-calendário de 2025, além da última declaração com recibo de entrega. Também devem ser apresentados documentos pessoais, como RG, CPF e título de eleitor, comprovante de endereço, dados bancários para restituição e comprovantes de despesas dedutíveis, como gastos médicos, exames, mensalidades escolares e contribuições para previdência privada.
Serviço:
Plantão de Imposto de Renda
Data: Sábado, 18 de abril
Horário: das 8h às 12h
Local: Etec Philadelpho Gouvêa Netto
Av. dos Estudantes, 3.278 - Jardim Aeroporto