Etec Philadelpho faz Plantão de Imposto de Renda em Rio Preto

A Etec Philadelpho Gouvêa Netto, de Rio Preto, promove neste sábado, 18, uma ação social para oferecer orientação gratuita à população no preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física 2026.

A consultoria será prestada por estudantes do técnico de Contabilidade, sob a supervisão dos professores do curso. Para participar, basta doar 1 litro de leite que será destinado à casa de repouso Lar de Betânia.

Os interessados devem levar os comprovantes de rendimentos referentes ao ano-calendário de 2025, além da última declaração com recibo de entrega. Também devem ser apresentados documentos pessoais, como RG, CPF e título de eleitor, comprovante de endereço, dados bancários para restituição e comprovantes de despesas dedutíveis, como gastos médicos, exames, mensalidades escolares e contribuições para previdência privada.

Serviço:

Plantão de Imposto de Renda

Data: Sábado, 18 de abril

Horário: das 8h às 12h

Local: Etec Philadelpho Gouvêa Netto

Av. dos Estudantes, 3.278 - Jardim Aeroporto