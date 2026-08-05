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AGRONEGÓCIOS EM PAUTA

Etanol

por Cristina Cais
Publicado em 05/08/2026 às 19:39Atualizado em 05/08/2026 às 19:39
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Etanol registra oferta elevada e maior vantagem frente a gasolina, desde 2018 (Divulgação)
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Etanol registra oferta elevada e maior vantagem frente a gasolina, desde 2018 (Divulgação)
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Pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) mostra que, no encerramento do mês de julho, novas quedas nos preços mensais dos etanóis em São Paulo. Segundo o estudo, o preço menor do combustível é resultado do alto volume ofertado por produtores paulistas que enviam o produto às distribuidoras. Na análise da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), o etanol hidratado ampliou sua vantagem competitiva frente à gasolina comum e atingiu o maior patamar dos últimos oito anos. “A maior participação do etanol na matriz energética representa uma alternativa eficiente para substituir combustível fóssil, importado e mais caro, pelo biocombustível produzido domesticamente, com geração de renda, emprego, economia ao consumidor e menor emissão de gases de efeito estufa”, comentou Luciano Rodrigues, diretor de Inteligência Setorial e Regulação da Unica.

Empregos na agropecuária

O setor agropecuário brasileiro abriu 22,898 mil vagas formais de trabalho em junho de 2026, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), aumento de 1,2%, sendo que a maior concentração de empregos ficou na região Sudeste. Apesar de positivo, o desempenho indica uma desaceleração diante de um ambiente econômico marcado por juros elevados, menor ritmo da atividade econômica e por impactos do “tarifaço” dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, fatores citados pelo governo como parte do cenário que influencia o mercado de trabalho. O levantamento também avaliou que, entre as atividades que mais contribuíram para o resultado de junho, o destaque foi o cultivo de cana-de-açúcar, responsável pela criação de 5,396 mil vagas.

Produção de leite

O preço médio do leite cru captado por laticínios aumentou em junho, crescimento de 3,02% frente a maio, mas queda de 0,86% na comparação com junho de 2025, em termos reais, segundo levantamento do Cepea. Com esse resultado, o preço do leite cru fecha o primeiro semestre com aumento acumulado de 33,1% e média de R$ 2,4659/litro. A valorização no campo está relacionada com o mercado firme de derivados e do crescimento da captação mais lento do que o esperado em algumas regiões. Neste cenário, a expectativa é de que o mercado deve apresentar estabilidade e novas valorizações de alta, com o terceiro trimestre marcado pelo aumento da oferta.

Recuperações judiciais

O agronegócio concentra o principal foco das recuperações judiciais no Brasil no primeiro semestre de 2026 e atinge, principalmente, pequenos produtores rurais. No levantamento da consultoria especializada em reestruturação financeira RGF Associados/BizDoc, o setor fechou junho com 1.304 CNPJs em recuperação judicial, alta de 71,4% em 12 meses, além de crescimento de 25,4% apenas no primeiro semestre. Conforme os dados, em toda a cadeia produtiva — que inclui insumos, agroindústria e comercialização —, esse total chega ao equivalente de um em cada cinco processos de recuperação judicial do País. O levantamento aponta que a soja é o setor de maior crise, com 612 agricultores em recuperação judicial, praticamente metade de todos os casos do setor.