Estoque de empregos sobe 5% e salário médio cai

O estoque de empregos formais no Brasil subiu 5% em 2025 na comparação com 2024, chegando a 59,9 milhões, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quarta-feira, 13.

A remuneração média caiu 0,5% na mesma base de comparação, chegando a R$ 4.434,38. Já número de estabelecimentos com empregados subiu 2,1% em 2025, chegando ao número de 4,8 milhões. Do estoque de empregos, 46,1 milhões são celetistas, 12,6 milhões estatutários e ainda mais 1,1 milhão em outros formatos.

O principal setor empregando esse estoque é o de serviços, com 35,6 milhões, com alta de 7,2%. Logo depois vem o comércio com 10,4 milhões (+1,7%), a indústria com 9 milhões (+1,7%), a construção com 2,5 milhões (+2,5%) e a agropecuária com 1,8 milhões (+1,6%). A administração pública teve o maior aumento porcentual, com 11,1%, chegando a 18,4 milhões de empregos.

Nas empresas, a maior variação de estoque foi naquelas com mil ou mais funcionários, que apresentaram variação de 11,3%, chegando a 17,5 milhões de empregos.

Ainda de acordo com a Rais, 35 milhões de pessoas trabalhavam de 41 a 44 horas semanais em 2025, crescimento de 2,5% em relação ao estoque de 2024, quando eram 34,1 milhões. Com um possível fim da jornada 6x1, 58% dos postos formais em 2025 poderiam se beneficiar com a mudança.