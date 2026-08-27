Empreendimento de Rio Preto é eleito o melhor do ano em prêmio nacional

Um pedaço da cidade que não se fecha atrás de muros. Em vez de separar moradia, comércio e circulação, a proposta é aproximar usos, pessoas e espaços. Esse conceito levou um empreendimento de Rio Preto ao principal prêmio do mercado imobiliário brasileiro: o projeto foi eleito Empreendimento do Ano – Mixed Use no Master Imobiliário 2026, entregue na noite de quarta-feira, 26, em São Paulo.

Localizado na Avenida JK, um dos principais eixos de desenvolvimento de Rio Preto, o projeto Platz by Tarraf aposta no conceito de quadra aberta, inspirado na Potsdamer Platz, em Berlim. A ideia é criar um ambiente integrado à cidade, com praça, comércio, serviços e áreas de convivência, estimulando a circulação e a permanência de pessoas.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 200 milhões, o complexo reúne 389 unidades, entre studios, apartamentos e lojas. O projeto também conta com mall comercial, fachada ativa e uma praça central. No sexto pavimento, há espaços de lazer como rooftop, piscina, sky bar e pet place.

“O Platz nasceu de uma inquietação: compreender como as cidades estão mudando e qual deve ser o papel da incorporação nesse novo contexto. Acreditamos que construir vai muito além de erguer edifícios. É criar lugares que conectam pessoas, estimulam encontros e ampliam as possibilidades de viver a cidade. Este prêmio mostra que arquitetura e urbanismo podem ser instrumentos de transformação quando colocam as pessoas no centro do projeto”, afirma Olavo Tarraf, presidente da Tarraf Incorporadora.

O Master Imobiliário é promovido pela FIABCI-BRASIL e pelo Secovi-SP. Em sua 32ª edição, a premiação reuniu mais de 90 cases inscritos, dos quais 25 foram reconhecidos. A avaliação levou em conta critérios como criatividade, relevância, desempenho e capacidade de realização. A cerimônia teve mais de 800 convidados.

Arquitetura integrada

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo escritório Königsberger Vannucchi, enquanto os interiores são assinados pela Pitá Arquitetura. O paisagismo é do Escritório Burle Marx, em seu primeiro projeto assinado e desenvolvido na região noroeste paulista.

A paisagem é parte central da proposta. Na praça, vegetação, espelhos d’água e um painel artístico em alto e baixo-relevo com cascata aproximam arquitetura e arte. A intenção é fazer com que os espaços de convivência funcionem como extensão da própria cidade.

O empreendimento também aposta na combinação de diferentes usos para acompanhar mudanças nos hábitos de morar, trabalhar, consumir e circular. Desde o lançamento, em 2022, todos os studios foram vendidos na estreia, enquanto os apartamentos foram comercializados ao longo do primeiro ano.

“Recebemos este prêmio com a convicção de que ele reconhece muito mais do que um edifício. Reconhece uma visão sobre o futuro das cidades. Acreditamos que os empreendimentos precisam dialogar com o entorno, gerar vida, fortalecer as relações humanas e deixar um legado para além dos seus limites físicos. Quando um empreendimento cria uma nova energia social, aproximando pessoas, ativando o comércio e estimulando a vida urbana, ele deixa de ser apenas um endereço e passa a fazer parte da história da cidade. É essa arquitetura que buscamos desenvolver na Tarraf”, acrescenta Olavo Tarraf.