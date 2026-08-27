Empreendimento de Rio Preto é eleito o melhor do ano em prêmio nacional
Com VGV de R$ 200 milhões, projeto foi reconhecido na categoria Mixed Use do Master Imobiliário, principal premiação do setor no País
Um pedaço da cidade que não se fecha atrás de muros. Em vez de separar moradia, comércio e circulação, a proposta é aproximar usos, pessoas e espaços. Esse conceito levou um empreendimento de Rio Preto ao principal prêmio do mercado imobiliário brasileiro: o projeto foi eleito Empreendimento do Ano – Mixed Use no Master Imobiliário 2026, entregue na noite de quarta-feira, 26, em São Paulo.
Localizado na Avenida JK, um dos principais eixos de desenvolvimento de Rio Preto, o projeto Platz by Tarraf aposta no conceito de quadra aberta, inspirado na Potsdamer Platz, em Berlim. A ideia é criar um ambiente integrado à cidade, com praça, comércio, serviços e áreas de convivência, estimulando a circulação e a permanência de pessoas.
Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 200 milhões, o complexo reúne 389 unidades, entre studios, apartamentos e lojas. O projeto também conta com mall comercial, fachada ativa e uma praça central. No sexto pavimento, há espaços de lazer como rooftop, piscina, sky bar e pet place.
“O Platz nasceu de uma inquietação: compreender como as cidades estão mudando e qual deve ser o papel da incorporação nesse novo contexto. Acreditamos que construir vai muito além de erguer edifícios. É criar lugares que conectam pessoas, estimulam encontros e ampliam as possibilidades de viver a cidade. Este prêmio mostra que arquitetura e urbanismo podem ser instrumentos de transformação quando colocam as pessoas no centro do projeto”, afirma Olavo Tarraf, presidente da Tarraf Incorporadora.
O Master Imobiliário é promovido pela FIABCI-BRASIL e pelo Secovi-SP. Em sua 32ª edição, a premiação reuniu mais de 90 cases inscritos, dos quais 25 foram reconhecidos. A avaliação levou em conta critérios como criatividade, relevância, desempenho e capacidade de realização. A cerimônia teve mais de 800 convidados.
Arquitetura integrada
O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo escritório Königsberger Vannucchi, enquanto os interiores são assinados pela Pitá Arquitetura. O paisagismo é do Escritório Burle Marx, em seu primeiro projeto assinado e desenvolvido na região noroeste paulista.
A paisagem é parte central da proposta. Na praça, vegetação, espelhos d’água e um painel artístico em alto e baixo-relevo com cascata aproximam arquitetura e arte. A intenção é fazer com que os espaços de convivência funcionem como extensão da própria cidade.
O empreendimento também aposta na combinação de diferentes usos para acompanhar mudanças nos hábitos de morar, trabalhar, consumir e circular. Desde o lançamento, em 2022, todos os studios foram vendidos na estreia, enquanto os apartamentos foram comercializados ao longo do primeiro ano.
“Recebemos este prêmio com a convicção de que ele reconhece muito mais do que um edifício. Reconhece uma visão sobre o futuro das cidades. Acreditamos que os empreendimentos precisam dialogar com o entorno, gerar vida, fortalecer as relações humanas e deixar um legado para além dos seus limites físicos. Quando um empreendimento cria uma nova energia social, aproximando pessoas, ativando o comércio e estimulando a vida urbana, ele deixa de ser apenas um endereço e passa a fazer parte da história da cidade. É essa arquitetura que buscamos desenvolver na Tarraf”, acrescenta Olavo Tarraf.