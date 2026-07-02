Embraer tem melhor segundo trimestre desde 2010

A Embraer manteve o ritmo de alta de entregas observado nos últimos três meses. No segundo trimestre de 2026, a empresa entregou 65 aeronaves, 7% acima do mesmo período no ano passado.



O resultado semestral foi mais expressivo. Com 109 aeronaves entregues, ante 91 no primeiro semestre de 2025, a alta chegou a 20%.

Os setores de aviação comercial, com 20 jatos, e de aviação executiva, com 45 aeronaves, foram os responsáveis pelo bom desempenho.

“O desempenho foi favorecido pelo maior número de entregas tanto de jatos de pequeno quanto de médio porte, refletindo a sólida demanda no segmento e sua contínua eficiência operacional”, destacou a empresa, em nota.

Apesar das vendas recentes, o setor de segurança e defesa não teve entregas no segundo semestre deste ano.

Segundo a empresa, está mantida a expectativa de entregar entre 80 e 85 aeronaves para a aviação comercial e entre 160 e 170 aeronaves para a aviação executiva em 2026. Se confirmada expectativa, haverá alta de 6% nas entregas este ano.

O resultado foi acompanhado de alta nas ações da empresa na NYSE, de cerca de 2%, e de 1,5% nas ações negociadas na B3.