Dia dos Namorados tem alta modesta

As vendas do varejo físico brasileiro durante a semana do Dia dos Namorados apresentaram crescimento moderado em 2026, refletindo um cenário de consumo ainda marcado pela cautela das famílias e pelas condições de crédito. Levantamento da Serasa Experian aponta que o volume de consultas de crédito realizadas pelos estabelecimentos comerciais entre os dias 8 e 14 de junho avançou 0,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O desempenho mais expressivo, no entanto, foi registrado no fim de semana da data comemorativa. Entre os dias 12 e 14 de junho, o indicador apontou crescimento de 11,2% em relação ao período equivalente de 2025, sugerindo uma concentração das compras nos dias mais próximos à celebração.

Segundo a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o resultado evidencia uma recuperação ainda gradual do consumo. “O desempenho do comércio no Dia dos Namorados em 2026 mostra uma recuperação tímida, ainda condicionada ao acesso ao crédito e à cautela do consumidor. Em um contexto de maior seletividade, datas sazonais seguem importantes para impulsionar as vendas, sobretudo por meio de compras financiadas”, afirma.

Além do calendário comercial, a coincidência do Dia dos Namorados com a realização da Copa do Mundo também pode ter contribuído para ampliar as oportunidades de consumo. Levantamento realizado pela Serasa Experian por meio da plataforma de inteligência de dados Insights Hub identificou que 61,1% dos consumidores com maior propensão a comprar na data comemorativa também fazem parte do grupo classificado como "Nação do Futebol", composto por pessoas com maior tendência de engajamento com o torneio mundial.

O estudo aponta ainda forte presença digital nesse perfil de consumidor. Cerca de 89,2% dos integrantes desse grupo apresentam propensão para compras online, enquanto 49% demonstram afinidade com serviços de delivery e compras em mercados.

Para Camila Abdelmalack, a convergência entre os dois eventos ajuda a explicar uma dinâmica de consumo mais intensa do que a observada em períodos semelhantes. “Enquanto o indicador retrata a movimentação observada no comércio, o Insights Hub oferece uma camada adicional de entendimento sobre quem são os consumidores mais propensos a consumir nesse contexto. A convergência identificada entre os públicos do Dia dos Namorados e da Copa do Mundo ajuda a explicar uma dinâmica de consumo mais intensa e diversa”, afirma.