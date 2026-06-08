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AGRONOTÍCIAS

Dia do Leite reforça o valor de cadeia produtiva que abastece milhões de brasileiros

Data também serve para refletir sobre os desafios que os produtores de leite enfrentam, como o aumento dos custos de produção e a falta de mão de obra

por Mauricio Picazo Galhardo
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
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AgroNotícias, por Maurício Picazo Galhardo (Divulgação)
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DIA MUNDIAL DO LEITE

No Dia Mundial do Leite, que ocorre em 1º de junho, é importante destacar o valor de uma cadeia produtiva que diariamente abastece milhões de brasileiros, cria empregos, movimenta economias locais e sustenta inúmeras famílias rurais. Contudo, essa data também serve para refletir sobre os desafios que os produtores de leite enfrentam, como o aumento dos custos de produção, a falta de mão de obra, dificuldades para acessar crédito, os impactos das mudanças climáticas e a instabilidade dos preços da matéria-prima.

PESQUISA AGRÍCOLA

Com a crescente preocupação acerca das mudanças climáticas e a pressão sobre a produção alimentar, São Paulo se firma como o principal exportador de sementes no Brasil. De acordo com os especialistas do setor, o progresso em pesquisa agrícola é uma das razões que explica esse sucesso. No final de maio, aconteceu em Lisboa o World Seed Congress 2026, considerado o maior encontro mundial da indústria de sementes.

VAZIO SANITÁRIO

Iniciou-se no dia 1 o primeiro de três períodos do Vazio Sanitário da Soja. No estado de São Paulo, essa iniciativa visa prevenir e combater a ferrugem asiática da soja. As ações estão organizadas em três regiões, com o começo hoje na região 1. Os agricultores paulistas estão proibidos de plantar ou manter qualquer planta viva em qualquer fase de desenvolvimento.

MANDIOCA

A necessidade de investimento por parte dos produtores continua a afetar as decisões de venda da mandioca. Como consequência, a oferta tem aumentado em todas as regiões monitoradas pelo Cepea, exercendo pressão sobre os preços e resultando na oitava queda consecutiva da média na semana passada. Segundo os pesquisadores do Cepea, a expectativa de novas reduções nos preços da raiz, juntamente com a demanda enfraquecida e um maior rendimento industrial, leva a uma diminuição da liquidez no mercado de fécula.

HORTITEC 2026

Por mais de seis décadas, a Gowan tem convertido ciência, tecnologia e aproximação com o agricultor em opções efetivas para o setor agrícola. Com origem no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e uma presença significativa no Brasil, a companhia está em constante expansão de sua gama de produtos para enfrentar os desafios da horticultura, trazendo inovação e resultados sólidos. Durante a Hortitec 2026, a Gowan irá apresentar propostas únicas, criadas especialmente para atender às necessidades do setor de hortifrutigranjeiros.

EXPORTAÇÕES DE SEMENTES

Em um período em que há preocupações climatéricas e aumento da pressão sobre a produção agrícola, São Paulo se firma como o maior exportador de sementes no Brasil. Segundo especialistas do setor, os avanços nas pesquisas agrícolas são fatores que ajudam a justificar esse sucesso. Informações coletadas pelo pesquisador José Alberto Ângelo, do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), indicam que, em 2025, o estado de São Paulo foi responsável por 36,2% de todas as exportações nacionais de sementes.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

O presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sergio Bortolozzo, e o vice-presidente Ricardo Sassi participaram, de reunião do Conselho do Agronegócio na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que contou com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula. Dentre os principais anúncios, o ministro confirmou a expectativa de que o Plano Safra 2026/2027 alcance aproximadamente R$ 550 bilhões em recursos, com a divulgação oficial marcada para 1º de julho.

EXPLICAÇÃO

Em resposta à indagação feita pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sobre a entrada do etanol norte-americano no mercado brasileiro, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA) e a Bioenergia Brasil enfatizam que a tarifa que o Brasil aplica ao etanol importado está em conformidade com a Tarifa Externa Comum do Mercosul, e não é uma medida direcionada apenas aos Estados Unidos. (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista