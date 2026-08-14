Desfile country e shows são atrações da Expo Rio Preto nesta sexta

A 63ª EXPO Rio Preto entra em sua reta final com o último fim de semana de atrações para toda família, programação técnica e shows gratuitos. Nesta sexta-feira, 14, a principal feira agropecuária do Noroeste paulista recebe Kleo Dibah e Rafael no palco principal do Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em Rio Preto.

A dupla promete agitar o público apresentando uma mistura do sertanejo universitário com toques de rock, blues e country em músicas como ‘’Se Eu Me Entregar’’, ‘’Cicatrizes’’ e ‘’Mulher de Verdade’’. Antes da atração principal, Rafa e Nando abrem a agenda musical que tem início previsto para as 21h.

Os shows têm entrada gratuita e, em ação conjunta com o Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto, o público também é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível que será destinado às entidades atendidas pela associação.

Kombinados e Dani Bassi alegram a criançada

A programação de atrações infantis começa pela manhã com uma apresentação conjunta da contadora de histórias Dani Bassi e a banda Kombinadas, atração já carimbada como sucesso desta EXPO Kids. A parceria volta ao palco do espaço no período da tarde, às 13h30. Às 14h30, a cantora Estrela entra em cena.

Além dos shows, brinquedos infláveis gratuitos serão disponibilizados para as crianças entre as 17h e 21h. Lembrando que a Fazendinha do Tio Claudinho segue aberta à visitação com um rebanho de mini animais disponíveis para interação com o público entre as 10h e 22h.

Desfile Country e julgamentos

A agenda de atrações desta sexta também terá espaço dedicado para a estética do campo. Às 19h, a pista de julgamentos dará lugar a uma passarela para o Desfile de Moda Country Wear, que reunirá modelos com peças inspiradas na vida rural nos estilos Western, Country e Boho chic. A entrada para o evento é gratuita.

Antes, a programação técnica da segunda etapa da 63ª EXPO Rio Preto atrai os olhares de criadores, expositores, estudantes e especialistas do agronegócio. Os julgamentos das raças Sindi, Gir Leiteiro e Girolando ocorrem entre as 8h e 18h, enquanto ciclo de palestras da InterTech Agro, promovido pelo Sistema FAESP-SENAR/SP, segue ao longo do dia.

Nesta sexta, o tema da InterTech Agro será a Pecuária Leiteira. O médico-veterinário Nilton Barcelos Junior abre o dia às 9h com a apresentação da palestra “Girolando – A raça tropical”. Às 10h30, Roberta Bertin, da Fazenda Floresta, fala sobre “Pecuária Sustentável”.

No período da tarde, às 13h30, a zootecnista Manuela Gama comanda a palestra “Melhoramento genético de gado de leite na prática”. Na sequência, às 14h, o médico-veterinário Lucas Nardim encerra a agenda do dia com o tema “Qualidade do leite e impacto da mastite”.

O Sistema FAESP/SENAR-SP também dá continuidade às atividades de formação. O curso de artesanato em palha de milho será realizado entre as 8h e 17h. As oficinas de bordado acontecem das 17h30 às 20h30.