A VEZ DO INTERIOR

Cúpula da TOTVS se reúne em Rio Preto para discutir IA e reforma tributária

Presidente, vice-presidentes e conselheiros discutem em Rio Preto os impactos da inteligência artificial, da reforma tributária e as perspectivas para 2026

por Redação
Publicado em 27/08/2026 às 09:35Atualizado em 27/08/2026 às 09:35
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Rio Preto recebe pela primeira vez reunião do Conselho da TOTVS fora da matriz (Divulgação)
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Rio Preto recebe pela primeira vez reunião do Conselho da TOTVS fora da matriz (Divulgação)
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A inteligência artificial já entrou na rotina das empresas. A reforma tributária começa a redesenhar processos, custos e decisões. No meio dessas duas transformações, o interior paulista ganha espaço na mesa onde se discutem os próximos passos dos negócios. É em Rio Preto que o Conselho da TOTVS, pela primeira vez em sua história, realiza uma reunião fora da matriz, em São Paulo.

O encontro começou nesta quarta-feira, 26, e segue nesta quinta-feira, 27, na sede da TOTVS Oeste, reunindo cerca de 20 executivos, entre conselheiros e integrantes da alta liderança. Participam da agenda o presidente da companhia, Dennis Herszkowicz, e todos os vice-presidentes.

A escolha de Rio Preto aproxima a cúpula da empresa de uma operação que atende cerca de 2 mil clientes em mais de 800 cidades. A unidade regional ganhou uma nova sede de 1.700 metros quadrados em 2025, estrutura criada para ampliar a proximidade com os clientes e fortalecer a atuação da companhia na região.

Além do planejamento estratégico da empresa, a agenda aborda temas que estão no centro das preocupações do empresariado brasileiro, como os efeitos da inteligência artificial na gestão, os impactos da reforma tributária e as perspectivas para 2026.

Na tarde de quarta-feira, o Conselho também se reuniu com clientes da região para apresentar novidades em inteligência artificial e discutir como as novas ferramentas estão sendo incorporadas ao cotidiano das empresas.

“Estamos em um momento em que, sem tecnologia, será cada vez mais difícil para as empresas ganharem eficiência. A inteligência artificial muda o jeito de operar, a reforma tributária impõe adaptação e o interior precisa participar dessa conversa desde o início. Trazer o Conselho para Rio Preto reforça que essa transformação não é uma agenda só dos grandes centros - é uma agenda do país, e o interior tem muito a contribuir”, afirma Marco Aurélio Beltrame, diretor-executivo da TOTVS Oeste.

A presença do Conselho em Rio Preto também reflete a expansão da transformação digital para além das capitais. Com empresas de diferentes setores incorporando tecnologia aos processos de gestão, o interior paulista passa a ter papel relevante na adoção de soluções de inteligência artificial e na busca por ganhos de produtividade.

Nesse cenário, a reunião do colegiado fora da matriz funciona também como uma aproximação entre a direção nacional da companhia e os mercados regionais. Para a TOTVS, a agenda coloca no mesmo espaço decisões estratégicas e as demandas de empresas que enfrentam, na prática, as mudanças tecnológicas e tributárias que devem marcar os próximos anos.