Lançamento do World Creativity Day reúne empresários e lideranças

Rio Preto recebe nesta quarta-feira, 15, o lançamento do World Creativity Day (WCD) 2026. O evento é voltado à articulação do ecossistema local de inovação, reunindo empresários, lideranças e representantes institucionais. A abertura ocorre às 18h30, no restaurante Jangada, e antecede a programação principal do festival, prevista para os dias 21 a 23 de abril.

O encontro funcionará como uma etapa preparatória, com foco em conexão entre os agentes envolvidos e antecipação de temas ligados a negócios, criatividade e execução. A programação inclui palestra de João Pedro Faria, criador do BB Onça, além de atividades de relacionamento entre os participantes.

“A ideia é apresentar o que vem pela frente e reunir quem já está envolvido com o evento para começar a gerar conexão entre as pessoas”, afirma Tatiana Saraiva, líder local do movimento e sócia da VAI Consultoria em Marketing e Eventos, que passou por 12 semanas de formação em liderança criativa para estruturar a realização do festival na cidade.

“O evento funciona como um ponto de encontro do ecossistema local. A proposta é dar visibilidade a quem já desenvolve projetos, negócios e pesquisas em Rio Preto e ampliar conexões entre áreas diferentes”, afirma Tatiana.

O WCD integra uma rede global de iniciativas voltadas à economia criativa, sendo celebrado no dia 21 de abril, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial da Criatividade. Em 2025, o evento mobilizou 67 cidades e mais de 80 mil participantes. Em Rio Preto, a edição local contou com 1,5 mil participantes, 65 inspiradores e 27 voluntários. Cada cidade pode organizar até 50 atividades ao longo dos três dias de programação.

Para 2026, os números preliminares indicam expansão da mobilização local, com 46 voluntários inscritos e mais de 70 inspiradores confirmados antes do início da programação. A organização também prevê a ampliação das parcerias institucionais e empresariais, com atividades distribuídas em diferentes espaços, como universidades, hubs de inovação e ambientes culturais.

A Tereos Açúcar e Energia Brasil é a mantenedora do evento na região para a edição deste ano. “Estar presente no World Creativity Day é uma forma de reforçar o nosso compromisso com iniciativas que estimulam a criatividade, a troca de conhecimento e o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Com a marca Açúcar Guarani, queremos ir além de adoçar o momento — buscamos criar conexões e experiências positivas que marcam as pessoas”, comenta Gustavo Segantini, diretor-comercial da Tereos.

Em Rio Preto serão duas estruturas montadas em locais diferentes: no Riopreto Shopping e na Praça do Vivendas, onde acontecem atividades como corrida, aula de defesa pessoal (Krav Maga), flash mob de dança, oficina de papel além de outras palestras. Já no centro de compras, as atividades são mais voltadas a palestras, mas duram três dias, sempre na parte da tarde.

Outro componente da edição é a emissão de certificado internacional I-REC, viabilizado pela Tereos, que atesta o uso de energia proveniente de fontes renováveis durante a realização do evento.

A estratégia do WCD na cidade está centrada na consolidação de uma agenda colaborativa, com participação de empresas, profissionais e organizações locais, em linha com o objetivo de fortalecer a inserção do município na rede internacional da economia criativa.